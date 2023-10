Überraschende Entdeckung: Männliche Honigbienen sind doch nicht faul

By

Forscher der Universität Konstanz und des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie haben eine überraschende Entdeckung über männliche Honigbienen, auch Drohnen genannt, gemacht. Im Gegensatz zu ihrem früheren Ruf als faule Mitglieder der Kolonie stellt sich heraus, dass Drohnen die aktivsten Individuen sein können.

Die Forscher verwendeten ein Trackingsystem namens BeesBook, um die Bewegung und Aktivität individuell markierter Drohnen zu überwachen. Sie fanden heraus, dass Drohnen Phasen synchronisierter Hyperaktivität aufweisen, in denen sie die schnellsten Individuen in der Kolonie sind. Diese Hyperaktivitätsphasen fallen mit der Zeit zusammen, in der Drohnen Paarungsflüge durchführen.

Diese Entdeckung stellt die Vorstellung in Frage, dass Drohnen faul und langweilig seien. Es zeigt, dass sie ihr Verhalten an ihre Aufgabe anpassen und Energie sparen, indem sie ihre Aktivität auf bestimmte Tageszeiten beschränken. Außerhalb dieser Zeiträume bleiben sie relativ unbeweglich.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass Drohnen kommunizieren und gemeinsam entscheiden, wann sie das Nest für Paarungsflüge verlassen. Die genauen Mechanismen dieser Kommunikation sind noch unbekannt und werden im Mittelpunkt zukünftiger Forschung stehen.

Insgesamt zeigt diese Studie, dass Drohnen eine entscheidende Rolle für den Fortpflanzungserfolg von Honigbienenvölkern spielen. Trotz ihres Rufs, faul zu sein, leisten sie einen Beitrag zur Kolonie, indem sie Energie sparen und ihren Gesamterfolg maximieren.

Diese Forschung wirft Licht auf die komplexe Dynamik innerhalb von Honigbienenvölkern und unterstreicht, wie wichtig es ist, jeden Aspekt zu untersuchen, auch diejenigen, die uninteressant oder übersehen erscheinen. Es betont die Notwendigkeit, vorgefasste Meinungen zu hinterfragen und neue Forschungswege zu erkunden.

Quelle: Universität Konstanz

Referenz: Louisa C. Neubauer et al., Honigbienendrohnen sind im Nest synchron hyperaktiv, Tierverhalten (2023). DOI: 10.1016/j.anbehav.2023.05.018