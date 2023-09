Atlantic News feiert 50-jähriges Jubiläum als letzter verbleibender Zeitungskiosk in Halifax

By

Atlantic News, der letzte verbliebene Zeitungskiosk in Halifax, feiert an diesem Wochenende sein 50-jähriges Jubiläum. Das Geschäft, das ursprünglich 1973 von Pat Doherty eröffnet wurde, hat die sich verändernde Landschaft der Printmedien und die zunehmende Konkurrenz durch Online-Plattformen überstanden.

Als Doherty Atlantic News zum ersten Mal eröffnete, war Print die dominierende Medienform. Der Zeitungskiosk bot eine große Auswahl an Zeitschriften aus aller Welt an, die unterschiedlichen Interessen gerecht wurden. Als Halifax jedoch wuchs und das Internet immer beliebter wurde, schlossen viele andere Zeitungskioske, sodass Atlantic News der einzige Überlebende war.

Die jetzigen Besitzer, Michele und Stephen Gerrard, übernahmen das Geschäft im Jahr 1998 und haben hart daran gearbeitet, seinen Erfolg aufrechtzuerhalten. Sie haben sich an die veränderten Zeiten angepasst und bieten neue Dienste wie den On-Demand-Druck von Zeitungen über PressReader an. Darüber hinaus haben sie ihr Angebot um Bücher und Werke lokaler Künstler erweitert.

Während Smartphones und soziale Medien die Druckbranche vor Herausforderungen stellten, florierte Atlantic News weiterhin. Michele Gerrard stellte fest, dass die Menschen zwar viel Zeit mit ihren Geräten verbringen, aber immer noch den Wunsch nach einer Pause von den Bildschirmen und einer Rückkehr zu physischen Printmedien besteht.

Die COVID-19-Pandemie brachte weitere Herausforderungen mit sich, aber die Gerrards konnten die schwierigen Zeiten meistern und den Laden am Laufen halten. Sie haben bedeutende Ereignisse auf den Seiten der Zeitschriften an ihrem Kiosk beobachtet und die Geschichte aus erster Hand miterlebt.

Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums denkt Atlantic News an sein langjähriges Erbe und die Auswirkungen, die es auf die Community hatte. Der Laden ist nach wie vor eine beliebte Institution in Halifax und bietet Kunden, die den Wert von Printmedien schätzen, eine kuratierte Auswahl an Zeitschriften und Büchern.

