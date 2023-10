Holzbearbeitungsartefakte an den Kalambo Falls offenbaren frühe menschliche Fortschritte

Forscher der University of Liverpool und der Aberystwyth University haben an den Kalambo Falls in Sambia eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Bei der Untersuchung von konserviertem Holz, das 476,000 Jahre alt ist, fand das Team Hinweise auf fortschrittliche Holzbearbeitungstechniken früher menschlicher Vorfahren vor dem Homo sapiens. Dies stellt die bisherige Annahme in Frage, dass Menschen Holz nur für einfache Zwecke wie Feuer und die Herstellung grundlegender Werkzeuge verwendeten.

Die bei Kalambo Falls entdeckten Artefakte deuten darauf hin, dass diese alten Menschen absichtlich zwei Baumstämme geformt und kombiniert haben, um Strukturen zu schaffen, möglicherweise Plattformen oder Teile von Behausungen. Dies weist auf ein viel früheres Niveau an handwerklichem und baulichem Können hin als bisher angenommen. Aufgrund des hohen Wasserstandes am Standort war der Wald außergewöhnlich gut erhalten.

Diese Erkenntnisse stellen auch die Vorstellung in Frage, dass die Menschen der Steinzeit ausschließlich Nomaden lebten. Das Vorhandensein reichlicher Ressourcen in der Nähe der Kalambo-Wasserfälle lässt darauf schließen, dass sich diese frühen Menschen möglicherweise in der Gegend niedergelassen haben und die mehrjährige Wasserquelle und den umliegenden Wald als Nahrungsquelle genutzt haben.

Die Datierung dieser antiken Artefakte war eine Herausforderung, aber die von der Universität Aberystwyth verwendeten Lumineszenzdatierungstechniken lieferten wertvolle Einblicke in die menschliche Evolution. Diese fortschrittlichen Datierungsmethoden geben Aufschluss über die Bedeutung der Kalambo-Wasserfälle, da bei früheren Ausgrabungen in den 1960er Jahren solche Techniken fehlten.

Die am Projekt „Deep Roots of Humanity“ beteiligten Forscher, das darauf abzielt, die technologische Entwicklung des Menschen während der Steinzeit zu verstehen, erwägen die Aufnahme der Kalambo-Wasserfälle in den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes. Die Ausgrabungen dauern an und es werden weitere Entdeckungen an dieser bemerkenswerten und historisch bedeutsamen Stätte erwartet.

