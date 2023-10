Ein Aufruf, Neuseelands nächsten gelandeten Meteoriten zu finden

Ein Whangārei-Mann, Brendon Reid, hatte spät abends beim Fernsehen in seinem Haus überraschend einen „riesigen Feuerball“ gesichtet. Reid war von dem Anblick fasziniert, ging online und entdeckte fireballs.nz, eine Website, die Informationen über Meteoriten bereitstellt und es Menschen ermöglicht, ihre Sichtungen zu melden. Er lud seine Sichtung hoch und erhielt eine E-Mail von James Scott, einem Professor an der Abteilung für Geologie der Otago University, der bestätigte, dass es sich bei dem, was Reid gesehen hatte, tatsächlich um einen Meteoriten handelte.

Diese Begegnung weckte Reids Interesse an Meteoriten und er beschloss, sich am von Scott geleiteten Fireballs Aotearoa-Projekt zu beteiligen. Reid hat jetzt in seinem Haus eine Feuerballkamera installiert, die Aktivitäten am Nachthimmel aufzeichnet und die Daten an die Otago University sendet. Die Hoffnung besteht darin, mithilfe dieser Feuerballkameras, die Meteore triangulieren können, den nächsten Meteoriten zu lokalisieren, der in Neuseeland landet. Scott erklärte, dass es in Neuseeland in den letzten 160 Jahren neun bekannte Meteoriten gab, von denen nur zwei Meteoriteneinschläge waren (die unmittelbar nach der Landung gesammelt wurden). Die restlichen sieben wurden zufällig gefunden.

Das Fehlen eines zentralen Meldesystems für Feuerballsichtungen hat das Auffinden heruntergefallener Meteoriten schwierig gemacht. Scott betonte den Bedarf an mehr Kameras, insbesondere in Gebieten mit großen Abdeckungslücken wie Northland. Am 12. Dezember wird das neuseeländische Netzwerk die einmalige Gelegenheit haben, Zeuge des ersten Meteoritenschauers im Zusammenhang mit dem Kometen 469/Wirtanen zu werden. Personen, die an einer Teilnahme am Projekt interessiert sind, können sich auf der Website fireballs.nz anmelden. Sofort einsatzbereite Kameras sind für 550 US-Dollar erhältlich. Die Teilnehmer benötigen lediglich Zugang zu einer Standardsteckdose, gutes WLAN und eine Möglichkeit, die Kamera mit ihrem Gebäude zu verbinden.

Ziel ist es nicht nur, Meteoriten in Neuseeland zu lokalisieren, sondern auch wertvolle Informationen über die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems zu sammeln. Diese Gesteine ​​geben Einblicke in die frühen Stadien des Sonnensystems und seine Entwicklung im Laufe der Zeit.

Quellen:

– Fireballs Aotearoa-Projekt der Abteilung für Geologie der Otago University

– Professor James Scott, Abteilung für Geologie der Otago University

– fireballs.nz-Website