Wissenschaftler sagen das hellste und am weitesten reichende Nordlicht seit 20 Jahren voraus

Wissenschaftler sagen voraus, dass das Nordlicht, auch Aurora Borealis genannt, so hell und weitreichend sein wird wie seit 20 Jahren nicht mehr. Laut Mark Miesch, einem Wissenschaftler der National Oceanic and Atmospheric Administration, wird dieser Höhepunkt der Aktivität voraussichtlich in den nächsten 18 Monaten erreicht, wobei die Lichter im Herbst 2024 ihren hellsten Höhepunkt erreichen werden. Himmelsbeobachter erwarten dieses Ereignis mit Spannung.

Die Nordlichter werden durch Störungen des Weltraumwetters verursacht, die häufig auf stark magnetische Sonnenflecken zurückzuführen sind. Bei diesen Störungen werden Partikel in den Weltraum geschleudert, von denen einige Richtung Erde fliegen. Diese Teilchen finden Schwachstellen im Erdmagnetfeld, kollidieren mit der Atmosphäre und setzen Energie frei, die ein Neonbanner am Himmel erzeugt. Die resultierenden Lichtstrahlen können verschiedene Formen annehmen und sich im Laufe der Nacht ausdehnen, verdrehen und schwanken. Die Anzahl der aufgezeichneten Sonnenflecken dient als Indikator für die Stärke und das Ausmaß der Lichter.

Die Farben der Nordlichter können je nach den Elementen, denen sie begegnen, und der Höhe des Phänomens von tiefem Blau über Rot bis hin zu Lila variieren. Stickstoffgas erzeugt tiefblaue und rote Farben, die sich zu Lila vermischen, wenn sie in geringeren Höhen von energiereichen Partikeln getroffen werden. In höheren Lagen erzeugt Sauerstoff eine rote Farbe anstelle der grünen Farbe, die für die Lichter in tieferen Lagen charakteristisch ist.

Das Nordlicht ist bis nach Mexiko im Süden zu sehen und war auch in den Vereinigten Staaten zu sehen, darunter in Bundesstaaten wie Minnesota und Wisconsin. Eine von der University of Alaska Fairbanks bereitgestellte Polarlichtprognose hilft der Öffentlichkeit vorherzusagen, wann und wo die Lichter in Nordamerika, Europa und Alaska zu sehen sein werden.

Die beste Zeit, um das Nordlicht in den Vereinigten Staaten zu sehen, ist die Tagundnachtgleiche und die Sonnenwende, wie zum Beispiel die jüngste Herbst-Tagundnachtgleiche. Diese Ereignisse führen normalerweise zu größeren Störungen und Lücken im Erdmagnetfeld, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, die Lichter zu sehen. Darüber hinaus kann sich die Rotation der Sonne alle 27 Tage um sich selbst auf die Stärke der Lichter auswirken. Die University of Alaska Fairbanks prognostiziert, dass es nach einem besonders starken Tag am Montag um den 22. Oktober herum starke Aktivitäten geben wird.

Während es schwierig ist, vorherzusagen, welche Staaten in den verbleibenden Monaten des Jahres 2023 und Anfang 2024 die Möglichkeit haben werden, das Nordlicht zu sehen, kann der Aurora-Tracker des National Space Weather Prediction Center Informationen darüber liefern, wann und wo die Lichter sichtbar sein könnten. In jüngster Zeit wurden in Utah mehrfach Nordlichter beobachtet, darunter auch in der Nacht zum Sonntag.