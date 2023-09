Die bevorstehende ringförmige Sonnenfinsternis: Was Sie wissen müssen

By

Am 14. Oktober soll eine ringförmige Sonnenfinsternis stattfinden, die den Himmel über Nord-, Mittel- und Südamerika verdunkeln wird. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig bedeckt, tritt eine ringförmige Sonnenfinsternis auf, wenn sich der Mond seinem am weitesten von der Erde entfernten Punkt nähert und dadurch kleiner als die Sonne erscheint. Infolgedessen erzeugt der Mond während der maximalen Phase der Sonnenfinsternis einen „Feuerring“-Effekt an seinen Rändern.

Die besten Zuschauerorte für diese Veranstaltung werden in Teilen von Texas, New Mexico, Arizona, Utah, Colorado, Nevada, Idaho, Kalifornien und Oregon sein. Für diejenigen, die sich nicht im direkten Weg der Sonnenfinsternis befinden, wird sie in anderen Teilen der kontinentalen USA immer noch als partielle Sonnenfinsternis sichtbar sein

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es gefährlich sein kann, in jedem Stadium einer Sonnenfinsternis direkt in die Sonne zu schauen. Die NASA empfiehlt die Verwendung einer Sonnenfinsternisbrille, um das Ereignis sicher beobachten zu können. Diese Brille wurde speziell entwickelt, um Ihre Augen vor den schädlichen Sonnenstrahlen zu schützen. Während es verlockend sein mag, in die Sonne zu schauen, wenn sie vollständig vom Mond verdeckt ist, kann selbst ein kleiner Strahl Sonnenlicht schädlich für Ihre Augen sein. Daher ist es wichtig, während der gesamten Veranstaltung weiterhin die Sonnenfinsternis-Brille zu tragen.

Wenn Sie daran interessiert sind, die ringförmige Sonnenfinsternis zu erleben, finden Sie auf der Website „Time and Date“ bestimmte Zeiten für die Beobachtung an Ihrem Standort. Denken Sie daran, Ihrer Sicherheit Priorität einzuräumen, indem Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Augen treffen.

Quellen:

– WCTV/Gray News

- NASA