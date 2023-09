Der Kampf um die integrierte Informationstheorie: Ist es Pseudowissenschaft?

By

Ein von 124 Bewusstseinswissenschaftlern und Philosophen unterzeichneter offener Brief hat eine hitzige Debatte auf dem Gebiet der Bewusstseinsforschung entfacht. Der Brief greift die integrierte Informationstheorie an und nennt sie „Pseudowissenschaft“. Diese beispiellose Entwicklung droht den Fortschritt und den Ruf der Bewusstseinswissenschaft zu untergraben.

Die vom italienischen Neurowissenschaftler Giulio Tononi vorgeschlagene integrierte Informationstheorie geht davon aus, dass das Bewusstsein mit der Menge an „integrierten Informationen“ identisch ist, die ein System enthält. Dies deutet darauf hin, dass selbst einfache Systeme über ein gewisses Maß an Bewusstsein verfügen können.

Der offene Brief bringt drei Hauptkritikpunkte an der integrierten Informationstheorie vor. Erstens wird argumentiert, dass die Theorie mehr Medienaufmerksamkeit erhalten hat, als sie verdient, und dass sie keine führende Theorie des Bewusstseins ist. Zweitens wirft es Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Theorie auf, einschließlich ihrer möglichen Auswirkungen auf die klinische Praxis, ethische Debatten rund um KI, Stammzellenforschung, Tierversuche und Abtreibung. Schließlich wirft es der integrierten Informationstheorie vor, Pseudowissenschaft zu sein.

Obwohl es berechtigte Kritik an der integrierten Informationstheorie gibt, lässt sich nicht leugnen, dass es sich um eine führende Theorie auf dem Gebiet der Bewusstseinsforschung handelt. Eine Umfrage unter Bewusstseinswissenschaftlern ergab, dass fast 50 % der Befragten die Theorie für vielversprechend hielten. Es wurde in Grundsatzdebatten und wissenschaftlichen Rezensionen vorgestellt und genießt in der wissenschaftlichen Gemeinschaft große Unterstützung.

Die Implikationen der integrierten Informationstheorie sind nicht unbedingt problematischer als die anderer führender Bewusstseinstheorien. Alle Theorien haben ethische und rechtliche Implikationen, die sorgfältig geprüft und diskutiert werden müssen.

Der Vorwurf der Pseudowissenschaft gegen die integrierte Informationstheorie ist fraglich. Während die Theorie empirisch schwer zu überprüfen ist, gilt dies auch für die Grundprinzipien anderer Bewusstseinstheorien. Würde man sie auf der Grundlage dieses Kriteriums als Pseudowissenschaft bezeichnen, würde dies zu Unrecht nicht nur die integrierte Informationstheorie, sondern auch andere Theorien auf diesem Gebiet ins Visier nehmen.

Für die wissenschaftliche Gemeinschaft ist es von entscheidender Bedeutung, einen respektvollen und konstruktiven Dialog zu führen, um die Herausforderungen und Kontroversen im Zusammenhang mit Bewusstseinstheorien anzugehen. Nur durch offene Diskussionen und gründliche wissenschaftliche Untersuchungen können wir unser Verständnis dieses komplexen und schwer fassbaren Phänomens verbessern.

Definitionen:

– Integrierte Informationstheorie: Eine von Giulio Tononi vorgeschlagene Theorie, die Bewusstsein mit der Menge integrierter Informationen gleichsetzt, die ein System enthält.

– Pseudowissenschaft: Ein Glaube oder Prozess, der als wissenschaftlich dargestellt wird, dem es aber an wissenschaftlichen Beweisen, Methoden oder Prinzipien mangelt.

Quellen:

– Der Artikel basiert auf dem angegebenen Quellartikel, es werden keine zusätzlichen Quellen zitiert.