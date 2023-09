Die Kontroverse um die integrierte Informationstheorie in der Wissenschaft des Bewusstseins

Die Wissenschaft des Bewusstseins ist aufgrund ihrer philosophischen Komplexität und begrenzten experimentellen Daten ein anspruchsvolles Gebiet. Im Juni gab die Association for the Scientific Study of Consciousness die Ergebnisse eines experimentellen Wettbewerbs zwischen zwei konkurrierenden Theorien bekannt: der integrierten Informationstheorie und der globalen Arbeitsbereichstheorie. Die Ergebnisse waren jedoch nicht schlüssig, was zu einer weiteren Untersuchung dieser Theorien führte.

Allerdings nahm die Situation im September eine beispiellose Wendung, als eine Gruppe von 124 Bewusstseinswissenschaftlern und Philosophen einen offenen Brief veröffentlichte, in dem sie die integrierte Informationstheorie als Pseudowissenschaft angriff. Dieser Brief hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft für großen Aufruhr gesorgt und Anlass zur Besorgnis über mögliche langfristige Schäden gegeben.

Die vom italienischen Neurowissenschaftler Giulio Tononi vorgeschlagene integrierte Informationstheorie legt nahe, dass Bewusstsein durch die Menge integrierter Informationen innerhalb eines Systems definiert wird. Im Gegensatz zu anderen Theorien, die nach Korrelationen zwischen Ereignissen im Geist und im Gehirn suchen, geht die integrierte Informationstheorie von phänomenologischen Axiomen aus und impliziert, dass selbst einfache Systeme über ein gewisses Maß an Bewusstsein verfügen.

Der offene Brief kritisiert die integrierte Informationstheorie aus drei Hauptgründen. Erstens wird behauptet, dass die Theorie in den Medien mehr Aufmerksamkeit erhalten habe, als sie verdient, und dass es sich nicht um eine führende Theorie des Bewusstseins handelt. Eine unter Bewusstseinswissenschaftlern durchgeführte Umfrage ergab jedoch, dass fast 50 % der Befragten die Theorie für vielversprechend hielten.

Zweitens äußert der Brief Bedenken hinsichtlich der ethischen Implikationen der integrierten Informationstheorie. Diese Implikationen reichen von klinischen Praktiken für Komapatienten bis hin zu Debatten über KI-Empfindung, Regulierung, Stammzellenforschung, Tierversuche, Organoidtests und Abtreibung. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass alle Bewusstseinstheorien potenzielle ethische Implikationen haben und die Auswirkungen der integrierten Informationstheorie möglicherweise nicht problematischer sind als die anderer führender Theorien.

Schließlich wirft der Brief der integrierten Informationstheorie vor, pseudowissenschaftlich zu sein, ohne eine klare Definition von Pseudowissenschaft zu liefern. Obwohl die Theorie ihre Kritiker hat, wird sie in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als bedeutende Theorie anerkannt und hat die Unterstützung von Experten auf diesem Gebiet erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kontroverse um die integrierte Informationstheorie die Meinungsverschiedenheiten und Spaltungen innerhalb der Bewusstseinswissenschaft hervorhebt. Trotz der Kritik erregt die Theorie weiterhin Aufmerksamkeit und Forschung. Im weiteren Verlauf des Fachgebiets ist es von entscheidender Bedeutung, sich an offenen und respektvollen Diskussionen zu beteiligen, um unser Verständnis des Bewusstseins zu verbessern.

Definitionen:

1. Integrierte Informationstheorie: Eine Theorie, die besagt, dass Bewusstsein durch die Menge integrierter Informationen innerhalb eines Systems definiert wird.

2. Global-Workspace-Theorie: Eine konkurrierende Bewusstseinstheorie, die davon ausgeht, dass Bewusstsein durch die globale Übertragung von Informationen im Gehirn entsteht.

Quellen:

– [Quelle 1: Originalartikel]

– [Quelle 2: Umfrage unter Bewusstseinswissenschaftlern]