Der Durchbruch in der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Quantenpunktforschung verändert die Zukunft von Bildschirmen und darüber hinaus

By

Quantenpunkte (QDs) haben sich zu einer bahnbrechenden Technologie entwickelt und unser Verständnis von Licht, Quantenmechanik und den Bildschirmen, die wir täglich verwenden, revolutioniert. Der diesjährige Nobelpreis für Chemie wurde an Louis E. Brus, Moungi G. Bawendi und Aleksey Yekimov für ihre Forschungen und Entdeckungen auf dem Gebiet der Quantenpunkte verliehen.

Quantenpunkte sind extrem kleine Mikropartikel mit einem Durchmesser von 10 bis 50 Atomen. Sie haben die bemerkenswerte Fähigkeit, blaues Licht im sichtbaren Spektrum effektiver zu absorbieren als jedes andere Material. Diese einzigartige Eigenschaft macht sie für die Entwicklung von LED-Bildschirmen und die Verbesserung der Kameratechnologie von unschätzbarem Wert.

Die Reise zur Entdeckung der Quantenpunkte begann unabhängig voneinander in zwei verschiedenen Laboren. Aleksey Yekimov beschäftigte sich intensiv mit der Untersuchung von in Glas eingegossenen Halbleitermaterialien. Durch seine Experimente beobachtete er, dass kleinere in Glas eingegossene Kupferchloridpartikel mehr blaues Licht absorbierten. Diese kleinen Teilchen wurden zu den ersten jemals entdeckten Quantenpunkten.

Unterdessen untersuchte Louis E. Brus das Potenzial der Sonnenenergie, chemische Reaktionen anzutreiben. In seinen Experimenten synthetisierte er winzige Partikel eines Halbleiters namens Cadmiumsulfid. Brus stellte fest, dass diese kleineren Partikel im Vergleich zu größeren Partikeln eine höhere Absorption von blauem Licht aufwiesen. Dieser Befund stimmte mit Jekimovs Entdeckung überein und bestätigte die Existenz von Quantenpunkten.

Der Forscher Moungi G. Bawendi, ein ehemaliger Schüler von Brus, führte diese Mission 1993 weiter. Bawendi und sein Team entwickelten eine zuverlässige Methode zur Herstellung von Quantenpunkten. Durch die Injektion von Vorläuferchemikalien in ein erhitztes Lösungsmittel bildeten sich QD-Kristalle, die präzise auf unterschiedliche Größen abgestimmt werden konnten. Dieser Durchbruch ermöglichte die präzise Steuerung der von Quantenpunkten emittierten Lichtfarben.

FAQ:

F: Was sind Quantenpunkte?

A: Quantenpunkte sind ultrakleine Mikropartikel mit Durchmessern zwischen 10 und 50 Atomen, die für ihre außergewöhnliche Fähigkeit bekannt sind, blaues Licht zu absorbieren.

F: Was können Quantenpunkte?

A: Quantenpunkte haben ein breites Anwendungsspektrum. Sie werden häufig in QLED-Bildschirmen verwendet, wo sie gesättigtere Farben und einen verbesserten Kontrast ermöglichen. Sie versprechen außerdem eine Verbesserung der Kameratechnologie und die Entwicklung transparenter Solarmodule zur Energiegewinnung.

F: Wie wurden Quantenpunkte entdeckt?

A: Quantenpunkte wurden Anfang der 1980er Jahre unabhängig voneinander von Aleksey Yekimov und Louis E. Brus entdeckt. Yekimov fand heraus, dass kleinere in Glas eingegossene Kupferchloridpartikel eine höhere Absorption von blauem Licht aufwiesen. Brus beobachtete ein ähnliches Phänomen bei kleineren Cadmiumsulfidpartikeln.

F: Wie werden Quantenpunkte hergestellt?

A: Moungi G. Bawendi und seine Forschungsgruppe haben eine Methode zur Herstellung von Quantenpunkten entwickelt, indem sie Vorläuferchemikalien in ein erhitztes Lösungsmittel injizieren. Dieser Prozess ermöglicht die präzise Steuerung und Abstimmung der Größe und Eigenschaften von Quantenpunkten.

In den Jahren seit ihrer ersten Entdeckung wurden Quantenpunkte in verschiedenen Technologien eingesetzt. QLED-Bildschirme beispielsweise verwenden Quantenpunkte, um ein breites Farbspektrum auszustrahlen und so eine genauere Farbwiedergabe zu ermöglichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen LED-Bildschirmen bieten QLED-Bildschirme einen größeren Kontrast und lebendige Farben, ohne Kompromisse bei der Schwarztiefe einzugehen.

Das Potenzial von Quantenpunkten geht weit über Bildschirme hinaus. Es ist denkbar, dass sie eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Kamerasensoren, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen, und der Weiterentwicklung der Infrarot-Bildgebungstechnologie spielen. Darüber hinaus verspricht die Integration von Quantenpunkten in transparente Solarmodule die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Beibehaltung der Ästhetik von Fenstern.

Die Bedeutung von Quantenpunkten geht über ihre praktische Anwendung hinaus. Diese bahnbrechende Forschung zeigt den tiefgreifenden Einfluss, den die Quantenwissenschaft auf die Alltagstechnologie haben kann, sowie das komplexe Zusammenspiel zwischen Licht und Molekülen, das unser tägliches Leben beeinflusst.

Quellen:

– https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2022/summary/