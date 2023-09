Die OSIRIS-REx-Mission der NASA soll eine Asteroidenprobe von Bennu liefern

Die OSIRIS-REx-Mission, die vor zwölf Jahren begann, steht kurz vor einem wichtigen Meilenstein, da ihre Sonde über 2 Unzen (60 Gramm) Material vom Asteroiden Bennu liefert. Diese Probe ist für Wissenschaftler von großem Interesse, da angenommen wird, dass Bennu ein Überbleibsel des frühen Sonnensystems ist und möglicherweise Einblicke in die Entstehung unserer eigenen Planeten bietet. Während es auf Bennu selbst keine Hinweise auf biologisches Material gibt, könnten diese Proben die Bausteine ​​enthüllen, die zum Leben auf der Erde führten.

Bennu ist ein kleiner, dunkler Asteroid mit einer trockenen und heißen Oberfläche, was ihn zu einer unwirtlichen Umgebung für die Erhaltung von Leben macht. Jason Dworkin, der Projektwissenschaftler der OSIRIS-REx-Mission, betont, dass die Begeisterung für die Untersuchung dieser Proben nicht mit der Biologie zusammenhängt, sondern vielmehr mit der Möglichkeit, wertvolle Erkenntnisse über die Geschichte des Sonnensystems zu gewinnen.

Die Proben werden im Rahmen einer „uneingeschränkten Erdrückgabe“ der Kategorie 5 zur Erde zurückgebracht, was bedeutet, dass für die Proben keine Einschränkungen gelten, auch nicht im Zusammenhang mit der Biologie.

Im Jahr 2019 führten Wissenschaftler an mehreren Orten auf der Welt eine Suche nach Meteoritenstücken von Bennu durch, konnten jedoch keine schlüssigen Beweise finden. Dworkin versichert jedoch, dass selbst wenn es biologisches Material auf Bennu gäbe, dieses bereits auf der Erde vorhanden wäre, sodass kein Grund zur Beunruhigung besteht.

Die Probe, die 2020 von der Raumsonde OSIRIS-REx gesammelt wurde, wurde geschützt, um sicherzustellen, dass sie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre nicht überhitzt. Bei der Landung in Utah wird die Probe einer Stickstoffspülung unterzogen, um eine Kontamination durch äußere Stoffe zu verhindern. Anschließend wird es zur weiteren Analyse in einen Reinraum in Houston transportiert.

Ein Team von Wissenschaftlern wird in Houston mit der Untersuchung der Probe beginnen. Erste Ergebnisse werden voraussichtlich in den kommenden Wochen veröffentlicht. Die Probe wird aufgeteilt und zur weiteren Analyse an etwa 200 Wissenschaftler weltweit geschickt. Ziel ist es, den Großteil der Probe für zukünftige Forschungen aufzubewahren, bei denen möglicherweise neue Techniken und Instrumente zum Einsatz kommen, die derzeit nicht verfügbar sind.

Die größte Herausforderung für Wissenschaftler besteht darin, während der Untersuchung der Asteroidenprobe eine Kontamination durch die Erde zu vermeiden. Ihr Ziel ist es herauszufinden, was Bennu uns über die Geschichte des Sonnensystems ohne Einmischung irdischer Materie erzählen kann.

