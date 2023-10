Psyche-Mission der NASA: Erforschung eines mysteriösen Asteroiden

By

Die NASA wird diese Woche ihre mit Spannung erwartete Psyche-Mission starten. Während die Mission in vielerlei Hinsicht bahnbrechend ist, hat die Behauptung, dass der Wert des Zielasteroiden 16 Psyche die Weltwirtschaft übertreffen könnte, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Der geschätzte Wert der auf diesem metallischen Asteroiden vorhandenen Edelmetalle beträgt etwa 10,000 Billiarden US-Dollar.

Ziel der Psyche-Mission ist es, den 140 Meilen großen Asteroiden zu untersuchen, bei dem es sich vermutlich um den freigelegten Kern eines gescheiterten Protoplaneten aus dem frühen Sonnensystem handelt. Dies stellt eine einzigartige Gelegenheit für Wissenschaftler dar, die Entstehung von Planeten besser zu verstehen und Einblicke in die Zusammensetzung des Erdkerns zu gewinnen.

Trotz der verlockenden Bewertung muss jedoch beachtet werden, dass es mit der aktuellen Technologie unmöglich ist, den Asteroiden zur Erde zurückzubringen. Die Hauptforscherin von Psyche, Lindy Elkins-Tanton, stellte klar, dass die Behauptung über den immensen Reichtum des Asteroiden in jeder Hinsicht falsch sei. Die Entfernung zwischen Psyche und der Erde macht es für den Abbau oder die Rückführung auf unseren Planeten unpraktisch.

Entgegen einigen Spekulationen ist die NASA-Raumsonde Psyche nicht für den Abbau von Asteroiden konzipiert. Elkins-Tanton betonte, dass der Fokus der Mission ausschließlich auf der Untersuchung des Asteroiden und nicht auf der Gewinnung seiner Ressourcen liege. Während die Oberfläche von 16 Psyche ein Rätsel bleibt, ist es unwahrscheinlich, dass sie ein poliertes metallisches Aussehen hat.

Der Ursprung dieser Wahrnehmung des immensen Reichtums liegt in einer vereinfachten Berechnung von Elkins-Tanton aus dem Jahr 2017, bei der der potenzielle Wert der Metalle des Asteroiden auf dem aktuellen Markt geschätzt wurde. In Wirklichkeit hätte jedoch die schiere Menge an Edelmetallen aus Psyche, die die Erde erreichen, katastrophale Folgen, würde den Metallmarkt zusammenbrechen lassen und ihn praktisch wertlos machen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Psyche-Mission ein bemerkenswertes Unterfangen ist, die Geheimnisse von 16 Psyche aufzudecken, ihr Wert liegt jedoch in erster Linie in der wissenschaftlichen Entdeckung und nicht im finanziellen Gewinn. Es dient als Erinnerung daran, dass das Universum Wunder bereithält, die über den monetären Wert hinausgehen.

