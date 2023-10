Keine Hoffnung, Mondlander und Rover von Chandrayaan-3 aufzuwecken, sagt Weltraumwissenschaftler

Ein prominenter Weltraumwissenschaftler hat erklärt, dass es keine Hoffnung mehr auf eine Wiederbelebung des Mondlanders und Rovers Chandrayaan-3 gibt, was auf ein mögliches Ende von Indiens dritter Mondmission hindeutet. AS Kiran Kumar, ehemaliger Vorsitzender der ISRO, bestätigte, dass eine Wiederbelebung, wenn überhaupt eine Möglichkeit bestünde, inzwischen hätte geschehen müssen. Seit dem 22. September laufen Bemühungen, eine Kommunikation mit dem Vikram-Lander und dem Pragyan-Rover herzustellen, es wurden jedoch bisher keine Signale empfangen. ISRO hat jedoch erklärt, dass die Kontaktversuche fortgesetzt werden.

Die Chandrayaan-3-Mission schrieb am 23. August Geschichte, als Indien als erstes Land in der Nähe des Mondsüdpols landete und als viertes Land der Welt eine sanfte Landung auf der Mondoberfläche gelang. Lander und Rover wurden vor Sonnenuntergang am 2. bzw. 4. September auf dem Mond in den Schlafmodus versetzt, in der Hoffnung, beim nächsten Sonnenaufgang am 22. September wieder aufzuwachen. Die Missionsziele, darunter der Nachweis einer sicheren und sanften Landung, Rover-Erkundung und wissenschaftliche Experimente vor Ort, wurden erfolgreich erreicht.

ISRO-Beamte hatten die Hoffnung geäußert, dass eine Wiederherstellung der Kommunikation zusätzliche experimentelle Daten für die weitere Untersuchung der Mondoberfläche liefern würde. Zum Erfolg der Mission gehört auch die Sammlung von In-situ-Daten aus der bisher unerforschten Südpolregion, die für zukünftige Missionen wertvoll sein werden. Obwohl Pläne für eine Probenrückgabemission besprochen wurden, wurde kein Zeitrahmen genannt.

Quellen:

– PTI

– ISRO