Neuentdeckter grüner Komet Nishimura zum ersten Mal seit 400 Jahren wieder sichtbar

Ein neu entdeckter grüner Komet namens Nishimura, benannt nach dem japanischen Amateurastronomen Hideo Nishimura, der ihn entdeckte, ist derzeit zum ersten Mal seit mehr als 400 Jahren wieder sichtbar. Nishimura entdeckte den Kometen mit einer Canon-Digitalkamera und einem Teleobjektiv. Kometen sind Brocken schmutzigen Eises, die von den Trümmern übrig geblieben sind, die bei der Entstehung unseres Sonnensystems übrig geblieben sind. Typischerweise bleiben Kometen weit von der Sonne entfernt und sind eingefroren und für uns unsichtbar. Gelegentlich nähert sich jedoch ein Komet der Sonne.

Wenn die Sonnenwärme beginnt, das eisige Material im Kometen zu verdampfen, werden Schmutz und Staub im Inneren freigesetzt, wodurch der Schweif des Kometen entsteht, der von der Erde aus sichtbar ist. Nishimuras Entdeckung ist angesichts der Verbreitung automatisierter Teleskope bemerkenswert. Amateurastronomen wie Nishimura finden es oft schwierig, etwas zu entdecken, das noch nicht auf der Sternenkarte steht.

Um den Nishimura-Kometen zu sehen, müssen Sie sich auf der Nordhalbkugel befinden und vor Sonnenaufgang auf Ihren östlichen Horizont blicken. Die beste Gelegenheit, es zu sehen, ist am Dienstagmorgen, wenn es der Erde am nächsten ist. Am 17. September wird der Komet der Sonne am nächsten sein und schließlich von der Südhalbkugel aus sichtbar werden. Suchen Sie im Sternbild Löwe danach und nutzen Sie für eine gute Sicht ein Fernglas oder ein kleines Teleskop.

