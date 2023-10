NASA und ISRO starten NISAR-Satellitenmission zur Überwachung des Klimawandels

In einem gemeinsamen Bemühen, tiefere Einblicke in die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme der Erde zu gewinnen, haben die NASA und die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) den Start der Radarsatellitenmission NISAR für Anfang 2024 angekündigt. Diese bahnbrechende Mission zielt darauf ab, umfassende und umfassende Informationen bereitzustellen detaillierte Informationen zu zwei wichtigen Ökosystemen: Wäldern und Feuchtgebieten, die eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Treibhausgasen spielen.

Ausgestattet mit fortschrittlichen Radarsystemen wird der NISAR-Satellit regelmäßig die Land- und Eisoberflächen der Erde scannen und alle 12 Tage Daten erfassen. Diese Daten werden entscheidend dazu beitragen, unser Verständnis der Kohlenstoffabscheidungs- und -freisetzungsprozesse in diesen Ökosystemen zu verbessern. Wälder fungieren als wertvolle Kohlenstoffsenken, indem sie Kohlenstoff in ihren Bäumen speichern, während Feuchtgebiete erhebliche Mengen Kohlenstoff in ihren Bodenschichten speichern. Störungen dieser Systeme können die Freisetzung von Kohlendioxid und Methan verstärken und so die globale Erwärmung verstärken.

Der NISAR-Projektwissenschaftler am Jet Propulsion Laboratory der NASA, Paul Rosen, betonte die Bedeutung dieser Mission und erklärte, dass die Radartechnologie an Bord des NISAR-Satelliten eine umfassende Perspektive auf Land und Eis des Planeten bieten und entscheidende Einblicke in deren dynamische Veränderungen im Laufe der Zeit liefern werde .

Forstwirtschaft und Landnutzungsänderungen sind derzeit für etwa 11 % der vom Menschen verursachten Netto-Treibhausgasemissionen verantwortlich. Durch das Durchdringen von Waldkronen und das Reflektieren von Radarwellen von Baumstämmen und dem Boden wird NISAR es Forschern ermöglichen, die Waldbedeckungsdichte abzuschätzen und Veränderungen zu überwachen. Diese Daten werden unser Verständnis darüber verbessern, wie sich die Entwaldung auf der ganzen Welt auf den Kohlenstoffkreislauf auswirkt und zur globalen Erwärmung beiträgt.

Obwohl Feuchtgebiete nur 5 bis 8 % der Landoberfläche der Erde bedecken, enthalten sie eine erhebliche Menge Kohlenstoff in ihrem Boden, der etwa 20 bis 30 % des gesamten Kohlenstoffs ausmacht. Feuchtgebiete dienen auch als wichtigste natürliche Quelle für Methan, ein starkes Treibhausgas, insbesondere bei Überschwemmungen. Umgekehrt wird beim Austrocknen von Feuchtgebieten Kohlendioxid freigesetzt, da der gespeicherte Kohlenstoff Sauerstoff ausgesetzt wird. Die Überwachung von Feuchtgebieten durch NISAR wird Überschwemmungsmuster sowie saisonale und langfristige Schwankungen verfolgen und wichtige Informationen für das Management dieser Ökosysteme in Bezug auf die Freisetzung von Treibhausgasen liefern.

Zusätzlich zu seiner Rolle bei der Ökosystemüberwachung wird der NISAR-Satellit Daten über Landbewegungen sammeln und Forschern dabei helfen, verschiedene Naturphänomene wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Erdrutsche und sogar Gletscher- und Meereisbewegungen zu verstehen. Dieser mehrdimensionale Ansatz wird einen umfassenden Überblick über die sich verändernde Dynamik der Erde liefern.

Mit dem Start der NISAR-Satellitenmission erhalten Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger Zugang zu einer Fülle von Daten, die zu fundierten Entscheidungen und wirksamen Strategien zur Eindämmung des Klimawandels und seiner schädlichen Auswirkungen auf unseren Planeten beitragen werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist die NISAR-Satellitenmission?

Die NISAR-Satellitenmission ist eine Gemeinschaftsinitiative der NASA und der Indian Space Research Organization (ISRO) mit dem Ziel, einen Radarsatelliten zu starten, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme der Erde zu überwachen und zu verstehen, wobei der Schwerpunkt auf Wäldern und Feuchtgebieten liegt.

2. Wie wird der NISAR-Satellit zur Überwachung des Klimawandels beitragen?

Ausgestattet mit fortschrittlichen Radarsystemen wird der NISAR-Satellit alle 12 Tage die Land- und Eisoberflächen der Erde scannen und Daten über Wälder und Feuchtgebiete sammeln. Diese Daten werden Forschern helfen, die Aufnahme und Freisetzung von Kohlenstoff in diesen Ökosystemen zu verstehen und wertvolle Erkenntnisse über den Kohlenstoffkreislauf und seinen Beitrag zur globalen Erwärmung zu liefern.

3. Welche Bedeutung hat die Überwachung von Wäldern und Feuchtgebieten im Zusammenhang mit dem Klimawandel?

Wälder speichern Kohlenstoff in ihren Bäumen und sind damit wichtige Kohlenstoffsenken, während Feuchtgebiete erhebliche Mengen Kohlenstoff in ihren Bodenschichten speichern. Jede Störung dieser Ökosysteme kann die Freisetzung von Kohlendioxid und Methan beschleunigen und die globale Erwärmung verstärken. Die Überwachung dieser Gebiete hilft uns, ihre Rolle bei der Regulierung von Treibhausgasen zu verstehen und informiert über Strategien zu ihrer Erhaltung.

4. Wie wird NISAR Feuchtgebietsökosysteme überwachen?

NISAR wird Überschwemmungsmuster in Feuchtgebieten verfolgen und saisonale und langfristige Schwankungen überwachen. Durch die Erfassung von Daten zur Freisetzung von Treibhausgasen und Überschwemmungen werden diese Informationen dazu beitragen, Feuchtgebietsökosysteme zu verwalten und ihre Auswirkungen auf den Klimawandel abzuschwächen.

5. Welche weiteren Daten werden von NISAR erfasst?

Zusätzlich zur Ökosystemüberwachung wird der NISAR-Satellit Informationen über Landbewegungen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Erdrutsche sowie Gletscher- und Meereisbewegungen sammeln. Diese umfassenden Daten werden zu einem besseren Verständnis der sich verändernden Dynamik der Erde beitragen.