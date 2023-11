Nikhil Koratkar wird als Fellow der American Physical Society für bahnbrechende Innovationen im Nanomaßstab ausgezeichnet

Nikhil Koratkar, ein angesehener Professor am Rensselaer Polytechnic Institute, wurde als Fellow der American Physical Society (APS) geehrt. Koratkar ist bekannt für seine bahnbrechenden Beiträge zur Nanowissenschaft und -technologie und hat die Verwendung nanoskaliger Materialien in Verbundwerkstoffen und Energiespeichergeräten revolutioniert.

Das APS Fellowship-Programm würdigt Personen, die durch originelle Forschung, Veröffentlichungen und bemerkenswerte Innovationen bei der Anwendung der Physik auf Wissenschaft und Technologie außergewöhnliche Fortschritte in der Physik gemacht haben. Koratkars Arbeit in der Abteilung für Materialphysik wurde für ihren transformativen Einfluss auf die Wissenschaft und Technologie im Nanomaßstab gewürdigt. Zu seinen Entdeckungen zählen die bahnbrechende Identifizierung der partiellen Van-der-Waals-Transparenz in Graphen und sein bahnbrechender Einsatz nanostrukturierter Materialien in Verbundwerkstoffen und Energiespeichergeräten.

Koratkar drückte seine aufrichtige Wertschätzung für den Erhalt dieser prestigeträchtigen Auszeichnung aus und betonte die Bedeutung, die sie für ihn hat. Er führt seine Leidenschaft für die akademische Forschung auf einflussreiche Persönlichkeiten auf diesem Gebiet zurück, wie Richard Feynman und Robert Resnick, beide APS-Stipendiaten. In die Fußstapfen dieser Idole zu treten ist für Koratkar sowohl erfüllend als auch demütigend.

Bei Rensselaer konzentriert Koratkar seine Forschung auf die Synthese, Charakterisierung und Anwendung nanoskaliger Materialien. Er untersucht ihre grundlegenden Eigenschaften in Bereichen wie Mechanik, Elektrizität, Wärme, Optik und Optoelektronik und leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung verschiedener Verbundwerkstoffe, Beschichtungen und Energiespeichergeräte. Als Beweis für sein Fachwissen und seine Mentorschaft hat er 27 Doktoranden erfolgreich geleitet. Studenten, von denen viele heute führende Positionen in Wissenschaft und Industrie innehaben.

Mit über 240 Fachzeitschriftenartikeln, darunter Beiträgen zu renommierten Publikationen wie „Nature“ und „Science“, wurden Koratkars Forschungen mehr als 33,000 Mal zitiert. Er wurde auch von Clarivate Analytics als häufig zitierter Forscher anerkannt. Darüber hinaus hält Koratkar vier Batteriepatente und ist Mitbegründer von Alsym Energy, einem Batterieunternehmen mit Sitz in Woburn, Massachusetts. Alsym Energy widmet sich der Entwicklung einer neuen Klasse nicht brennbarer, ungiftiger, kostengünstiger und nachhaltiger Batterien für Anwendungen in der stationären Speicher-, Schifffahrts- und Automobilindustrie.

Koratkars tiefgreifender Einfluss reicht weit über die akademische Welt hinaus und prägt die öffentliche Meinung zu Nanotechnologie und Energiespeicherung. Seine Arbeit wurde in großen Medien prominent vertreten, um Wissen zu verbreiten und das Bewusstsein zu schärfen. Durch die Umsetzung grundlegender Erkenntnisse auf molekularer Ebene in praktische Lösungen für Herausforderungen bei der Energiespeicherung trägt Koratkar aktiv zur Schaffung ökologisch und wirtschaftlich nachhaltiger Energielösungen bei.

Shekhar Garde, der Dekan der Rensselaer School of Engineering, lobte Koratkars Führungsqualitäten auf diesem Gebiet und seine Fähigkeit, drängende Energiespeicherprobleme anzugehen. Mit seiner wohlverdienten Anerkennung als Fellow der APS treibt Koratkar das Gebiet der Nanowissenschaft und -technologie weiterhin voran und ebnet den Weg für eine energieeffizientere Zukunft.

FAQ

Welche Beiträge hat Nikhil Koratkar geleistet?

Nikhil Koratkar leistete bahnbrechende Beiträge auf dem Gebiet der Nanowissenschaft und -technologie, insbesondere bei der Verwendung nanoskaliger Materialien in Verbundwerkstoffen und Energiespeichergeräten.

Welche Bedeutung hat es, zum Fellow der American Physical Society ernannt zu werden?

Die Ernennung zum Fellow der American Physical Society bedeutet die außergewöhnlichen Leistungen und bahnbrechenden Arbeiten einer Person auf dem Gebiet der Physik. Es handelt sich um eine Anerkennung für Personen, die durch Forschung, Veröffentlichung und Innovation bedeutende Beiträge zur Physik geleistet haben.

Was ist der Schwerpunkt der Forschung von Nikhil Koratkar?

Nikhil Koratkars Forschungsschwerpunkt liegt auf der Synthese, Charakterisierung und Anwendung nanoskaliger Materialien. Er erforscht ihre mechanischen, elektrischen, thermischen, optischen und optoelektronischen Eigenschaften sowie ihre Anwendungen in Verbundwerkstoffen, Beschichtungen und Energiespeichergeräten.

Was ist Alsym Energy und was ist seine Mission?

Alsym Energy ist ein Batterieunternehmen, das von Nikhil Koratkar mitbegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Woburn, Massachusetts, und widmet sich der Entwicklung einer neuen Klasse nicht brennbarer, ungiftiger, kostengünstiger und nachhaltiger Batterien für stationäre Speicher sowie für maritime und Automobilanwendungen.