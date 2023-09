Die Tagundnachtgleiche und das Nordlicht: Eine spektakuläre Darstellung

By

Die Tagundnachtgleiche, die auf den 23. September fällt, könnte eine bessere Chance als sonst bieten, den beeindruckenden Anblick des Nordlichts, auch bekannt als Aurora Borealis, zu erleben. Das Erdmagnetfeld und die damalige Neigung des Planeten schaffen günstige Bedingungen für das Auftreten dieser natürlichen Lichtshow. Obwohl es nie eine definitive Garantie dafür gibt, das Nordlicht zu sehen, erhöht die Tagundnachtgleiche die Wahrscheinlichkeit, anstatt sie sicherzustellen.

Laut David Moore, dem Herausgeber der Zeitschrift Astronomy Ireland, sind die Nordküste Nordirlands und Mayo die besten Orte in Irland, um einen Blick auf das Nordlicht zu erhaschen. Diese Gebiete sind aufgrund ihrer freien Aussicht auf den Atlantischen Ozean und der minimalen Lichtverschmutzung durch Städte und Gemeinden ideal. Dennoch kann das Nordlicht bei klarem Himmel von jedem Teil des Landes aus gesehen werden.

Das Phänomen des Nordlichts beginnt, nachdem Sonneneruptionen oder Eruptionen auf der Sonne Milliarden Tonnen Strahlung in den Weltraum freisetzen. Ungefähr zwei Tage nach dem Auftreten dieser Sonneneruptionen treffen die Atomteilchen auf die Erdatmosphäre. Einige dieser Teilchen werden im Erdmagnetfeld gefangen und zum Nord- und Südpol gezogen. Wenn diese Teilchen mit den Atomen und Molekülen in der Atmosphäre kollidieren, erzeugen sie die leuchtenden Farben, die mit dem Nordlicht verbunden sind.

Um das Polarlicht in vollem Umfang erleben zu können, ist es wichtig, sich von künstlichen Lichtern fernzuhalten. Das Leben in einer Stadt oder Großstadt bietet nur einen Blick auf die wichtigsten Ausstellungen. Die Sonne durchläuft alle 11 Jahre Aktivitätszyklen und wird voraussichtlich im Jahr 2025 ihren Höhepunkt erreichen, was die nächsten Jahre besonders günstig für die Beobachtung des Nordlichts macht.

Astronomy Ireland bietet einen Polarlicht-Warndienst an, der jeden Nachmittag Vorhersagen über die Himmelsbedingungen für die kommende Nacht veröffentlicht, einschließlich der Möglichkeit, das Polarlicht zu sehen. Die Lichter können die ganze Nacht über zu verschiedenen Zeiten beobachtet werden, manchmal mehrere Stunden lang und manchmal nur für kurze Zeit.

Während ein bewölkter Himmel das Seherlebnis beeinträchtigen kann, treffen die Partikel der Sonne weit über den Wolken in die Atmosphäre. Daher können die Nordlichter bei klarem Himmel in ihrer ganzen Pracht sichtbar sein.