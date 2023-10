Neue Erkenntnisse zur Lumpy-Skin-Krankheit: Auf dem Weg zu wirksamen Impfstoffen und Strategien

Die Lumpy-Skin-Krankheit (LSD), eine Viruserkrankung, die Rinder befällt, ist für Landwirte in Indien zu einem großen Problem geworden. LSD ist durch Hautknötchen, Augen- und Nasenausfluss, verminderte Milchproduktion und Schwierigkeiten beim Essen gekennzeichnet und stellt eine erhebliche Bedrohung für den Lebensunterhalt und den Zugang der Landwirte zu Nahrungsmitteln dar. In den letzten Jahren kam es zu mehreren LSD-Ausbrüchen, die eine erschreckende Zahl von Viehsterben verursachten und in verschiedenen Teilen des Landes verheerende Schäden anrichteten.

Um diese verheerende Krankheit zu bekämpfen, haben Forscher am National Institute of Animal Biotechnology (NIAB) erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung eines potenziellen Impfstoffkandidaten gemacht. Unter der Leitung von Anand Srivastava nutzte das Team einen rechnergestützten biologischen Ansatz, um ein Multi-Epitop-Protein zu entwerfen, das aus mehreren kleinen Peptiden besteht, die zu einem kontinuierlichen Proteinfragment verbunden sind. Dieser auf Untereinheiten basierende Impfstoffansatz bietet das Potenzial, eine sicherere und kostengünstigere Alternative zu bestehenden abgeschwächten Lebendimpfstoffen zu bieten, die eine Kühlkette erfordern und unerschwinglich teuer sein können.

Die Forscher analysierten alle Proteine ​​des Lumpy-Skin-Disease-Virus (LSDV) und identifizierten vier potenzielle Ziele, die sowohl B-Zell- als auch T-Zell-Immunantworten auslösen. Diese in der angesehenen Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlichten Ergebnisse stellen einen vielversprechenden Weg für die weitere Entwicklung und Validierung durch Tierversuche dar.

In einem weiteren Durchbruch gelang es einem Team unter der Leitung von Madhuri Subbiah vom NIAB in Zusammenarbeit mit Kalyani Putty von der Veterinäruniversität PV Narsimha Rao Telangana, das vollständige Genom von LSDV aus einer klinischen Probe zu sequenzieren, die während der zweiten Welle des Ausbruchs gewonnen wurde. Ihre in der Fachzeitschrift Virus Genes veröffentlichte Forschung wirft Licht auf die genetische Ausstattung von LSDV und enthüllt Signatursequenzen virulenter Stämme, was wertvolle Einblicke in die Ausbreitung und Entwicklung des Virus in Südindien liefert.

Diese Fortschritte beim Verständnis des LSDV-Genoms könnten den Weg für die Entwicklung wirksamer Strategien, einschließlich schneller Diagnosen und Impfstoffe, ebnen, um zukünftige LSD-Ausbrüche einzudämmen. Wissenschaftler des NIAB betonen die dringende Notwendigkeit einer groß angelegten virogenomischen Untersuchung, um die Prävalenz und Vielfalt von LSDV-Stämmen umfassend zu bewerten. Indem wir uns diese wissenschaftlichen Fortschritte zunutze machen, können wir daran arbeiten, die Gesundheit der Rinder zu schützen, den Lebensunterhalt der Landwirte zu schützen und die Ernährungssicherheit des Landes zu gewährleisten.

