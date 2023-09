Extreme Hitze könnte laut Studie zum nächsten Massensterben führen

By

Wissenschaftler haben kürzlich eine Studie durchgeführt, die die Möglichkeit vorhersagt, dass extreme Hitze zum nächsten Massenaussterben führen und das Leben von Säugetieren gefährden wird. Der Studie zufolge könnte dieses katastrophale Ereignis in etwa 250 Millionen Jahren eintreten und mit der Verschmelzung der Kontinente der Erde zu einem einzigen Superkontinent zusammenfallen.

Mithilfe fortschrittlicher Supercomputer-Klimamodelle simulierten Forscher der Universität Bristol zukünftige Klimabedingungen. Die Ergebnisse ihrer Studie deuten darauf hin, dass die Erde einen deutlichen Temperaturanstieg erleben wird, wenn die Sonne heller wird und mehr Energie abgibt. Darüber hinaus wird die Bildung des Superkontinents häufige Vulkanausbrüche auslösen, die erhebliche Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre freisetzen und die globale Erwärmung verstärken.

Es ist erwähnenswert, dass sich Säugetiere, darunter auch Menschen, im Laufe der Geschichte durch verschiedene Mechanismen an das Überleben extremer Wetterbedingungen angepasst haben, beispielsweise durch Fell für kaltes Wetter und Winterschlaf in warmen Perioden. Diese Studie legt jedoch nahe, dass die Toleranz gegenüber höheren Temperaturen bei Säugetieren relativ konstant geblieben ist, was sie anfällig für längere Exposition gegenüber extremer Hitze macht.

Dr. Alexander Farnsworth, der Hauptautor der Studie, erklärt, dass die Bildung des Superkontinents zu einem „Dreifacheffekt“ aus zunehmender Hitze aufgrund der Kontinentalität, einer heißeren Sonne und erhöhten CO2-Werten führen wird. Dadurch entsteht eine lebensfeindliche Umgebung mit begrenzten Nahrungs- und Wasserquellen für Säugetiere. Drastische Temperaturen von 40 bis 50 Grad Celsius, gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit, wären für viele Arten, auch für den Menschen, tödlich.

Trotz der beunruhigenden Vorhersagen für die ferne Zukunft betonen die Forscher, wie wichtig es ist, die aktuelle Klimakrise anzugehen, die durch vom Menschen verursachte Treibhausgasemissionen verursacht wird. Dr. Eunice Lo, Mitautorin der Studie, betont die Dringlichkeit, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, um die negativen Auswirkungen extremer Hitze auf die menschliche Gesundheit abzumildern.

Die Studie unterstreicht auch die Bedeutung der Berücksichtigung von Tektonik und Kontinentalanordnungen bei der Untersuchung von Exoplaneten. Während sich die Erde auch in 250 Millionen Jahren noch in der bewohnbaren Zone befinden wird, könnte die Bildung eines Superkontinents mit erhöhtem Kohlendioxidgehalt die meisten Regionen für Säugetiere unbewohnbar machen. Dies impliziert, dass die Landmassenkonfiguration einer fernen Welt ein entscheidender Faktor für die Bestimmung ihrer Eignung für die Besiedlung durch Menschen sein kann.

[Quellen: Universität Bristol]