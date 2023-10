Tiere, die unter UV-Licht leuchten: Eine faszinierende Entdeckung

By

Eine kürzlich von Kenny Travouillon und seinem Forscherteam in Australien durchgeführte Studie hat eine faszinierende Tatsache über bestimmte Tiere ans Licht gebracht: Sie leuchten unter UV-Licht. In ihrer Arbeit identifizierten die Forscher 125 Tiere in allen 27 Säugetierordnungen, die dieses einzigartige Merkmal aufweisen. Überraschenderweise gehörten auch einige bekannte australische Lebewesen wie Wombats, Schnabeltiere und Koalas zu den im Dunkeln leuchtenden UV-Tieren.

Laut Travouillon neigen Tiere mit weißem oder sehr hellem Fell und blasser Haut dazu, unter UV-Licht zu leuchten. Dieses Phänomen scheint bei Säugetierarten weit verbreitet zu sein. Er verglich es mit hellerem Haar, das unter den Lichtern von Nachtclubs leuchtet, und deutete an, dass die Fluoreszenz bei diesen Tieren dazu dienen könnte, die visuelle Signalübertragung zu verstärken, insbesondere bei nachtaktiven Arten.

Obwohl die Forscher keinen eindeutigen Grund für diese Fluoreszenz feststellen konnten, gehen sie davon aus, dass sie dazu beitragen könnte, die Haut und das Fell der Tiere heller erscheinen zu lassen. Diese Helligkeit könnte möglicherweise bei der Kommunikation und Erkennung zwischen Personen hilfreich sein, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen.

Was die Vorteile angeht, ein Tier zu sein, das unter UV-Licht leuchtet, gibt Travouillon zu, dass dies unklar bleibt. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Vorteile, die diese Tiere gegebenenfalls aus ihren leuchtenden Eigenschaften ziehen, zu untersuchen.

Diese faszinierende Entdeckung wirft Licht auf die vielfältigen und oft überraschenden Anpassungen im Tierreich. Es ist eine Erinnerung daran, dass es über die Natur und ihre Bewohner noch viel zu entdecken und zu verstehen gibt.

