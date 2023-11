Neu entdeckte Mosasaurier-Art nach nordischer Seeschlange benannt

Wissenschaftler haben kürzlich eine neue Mosasaurierart entdeckt, ein uraltes Meeresreptil, das vor etwa 80 Millionen Jahren lebte. Diese neu entdeckte Art wurde Jormungandr walhallaensis genannt, nach der nordischen Seeschlange aus der nordischen Mythologie. Der Name Jormungandr bezieht sich auf die Midgardschlange, ein Fabelwesen aus nordischen Legenden, das angeblich vom Trickstergott Loki gezeugt wurde und in der Lage war, den gesamten Globus zu umkreisen.

Die Fossilien von Jormungandr walhallaensis wurden in der Nähe von Walhalla gefunden, einer Stadt in North Dakota, deren Name von Valhalla, der großen Heldenhalle in der nordischen Mythologie, abgeleitet ist. Die Forscher glauben, dass der Name sowohl die nordische Mythologie als auch den Ort widerspiegelt, an dem die Fossilien entdeckt wurden.

Das Fossil selbst, bekannt als NDGS 10838, besteht aus einem fast vollständigen Schädel, Kiefern und einigen Skelettteilen, darunter Rippen und Wirbel. Der Mosasaurier war etwa 24 Meter lang und hatte im Vergleich zu anderen Mosasauriern ein schlankeres Gesicht.

Während Jormungandr walhallaensis Ähnlichkeiten mit anderen Mosasauriern aufweist, besitzt er auch einzigartige Merkmale, die ihn von seinen Verwandten unterscheiden. Die Schädelstruktur dieses Mosasauriers stellte die Wissenschaftler bei der Klassifizierung vor Herausforderungen und lässt darauf schließen, dass die Mosasauriergruppe möglicherweise vielfältiger ist als bisher angenommen.

Die Entdeckung dieser neuen Art verspricht ein besseres Verständnis der Evolution und Vielfalt der Mosasaurier. Zukünftige Entdeckungen und Analysen weiterer Fossilien könnten mehr Licht auf die Stellung von Jormungandr walhallaensis im Stammbaum der Mosasaurier werfen.

FAQ:

F: Was ist ein Mosasaurier?

A: Mosasaurier waren große, fleischfressende Meeresreptilien, die in der späten Kreidezeit vor etwa 66 bis 85 Millionen Jahren lebten.

F: Wie kam Jormungandr walhallaensis zu seinem Namen?

A: Der Mosasaurier wurde nach der nordischen Seeschlange Jormungandr aus der nordischen Mythologie sowie nach der Stadt Walhalla benannt, in der die Fossilien gefunden wurden.

F: Welche Bedeutung hat diese Entdeckung?

A: Die Entdeckung von Jormungandr walhallaensis trägt zu unserem Verständnis der Vielfalt und Entwicklung der Mosasaurier in prähistorischen Zeiten bei.

F: Was sind die einzigartigen Merkmale von Jormungandr walhallaensis?

A: Jormungandr walhallaensis weist eine Kombination von Merkmalen verschiedener Mosasauriergruppen auf, was ihn einzigartig und schwierig zu klassifizieren macht.

F: Welche weiteren Forschungsarbeiten sind erforderlich?

A: Weitere Forschungen, einschließlich der Entdeckung zusätzlicher Fossilien, werden dazu beitragen, die Beziehung zwischen Jormungandr walhallaensis und anderen Mosasauriern zu klären und mehr Einblicke in seine biologischen Eigenschaften und seine evolutionäre Bedeutung zu gewinnen.