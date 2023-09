Neu entdecktes Tiefseeenzym: Ein Durchbruch beim Abbau von PET-Kunststoff

Eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern der Universität Kiel in Zusammenarbeit mit Forschern der Universität Hamburg und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat eine bedeutende Entdeckung über den Abbau von Polyethylenterephthalat (PET)-Kunststoff gemacht. Die in der Fachzeitschrift Communications Chemistry veröffentlichte Studie zeigt, dass Mikroorganismen aus der Tiefsee die Fähigkeit besitzen, PET durch die Wirkung eines neu entdeckten Enzyms kontinuierlich abzubauen.

Bisher wurden die meisten bekannten PET-abbauenden Enzyme in Bakterien oder Pilzen gefunden. Diese Studie identifizierte jedoch eine neue genetische Ressource aus Tiefseeorganismen, insbesondere aus der Archaeendomäne. Die Forscher verwendeten erstmals einen metagenomischen Ansatz, um das PET-abbauende Enzym, bekannt als PET46, zu identifizieren und zu charakterisieren.

PET46 weist einzigartige Eigenschaften auf und trägt zur Vielfalt der PET-aktiven Enzyme bei. Es kann sowohl langkettige als auch kurzkettige PET-Moleküle abbauen und ermöglicht so einen kontinuierlichen Abbau. Das Enzym nutzt außerdem einen anderen Mechanismus zur Substratbindung als bisher bekannte PET-abbauende Enzyme. Eine charakteristische „Deckel“-Struktur über dem aktiven Zentrum des Enzyms spielt eine entscheidende Rolle bei der Substratbindung.

Dieser Durchbruch hat potenzielle Anwendungen in der Biotechnologie, insbesondere für Meeres- und Landkunststoffe. PET46 weist Ähnlichkeiten mit einem Enzym namens Ferulasäureesterase auf, das am Abbau von Lignin in pflanzlichen Zellwänden beteiligt ist. Angesichts der strukturellen Ähnlichkeiten zwischen Lignin und PET könnten die in dieser Studie entdeckten PET-abbauenden Enzyme Auswirkungen auf die Kompostierung von Holz in Waldböden und andere biogeochemische Prozesse im Zusammenhang mit dem PET-Abbau haben.

Wichtig ist, dass sich PET46 im Vergleich zu anderen PET-abbauenden Enzymen bei höheren Temperaturen als effizienter erwiesen hat. Diese Erkenntnis eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung effektiverer enzymatischer Prozesse für das Recycling und den biologischen Abbau von PET-Kunststoffen.

Die Forschung war Teil des PLASTISEA-Projekts unter der Leitung von Professorin Ute Hentschel Humeida vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Die Studie war eine Zusammenarbeit zwischen Dr. Jennifer Chow von der Universität Hamburg und Dr. Pablo Pérez-Garcia, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Gruppe von Professorin Ruth Schmitz-Streit an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Diese Entdeckung trägt zu unserem Verständnis der ökologischen Rolle von Tiefseearchaeen und ihres Potenzials beim Abbau von PET-Abfällen im Ozean bei. Es unterstreicht auch, wie wichtig es ist, Enzyme aus extremen Umgebungen zu untersuchen und zu nutzen, um das dringende Problem der Plastikverschmutzung anzugehen.

Definitionen:

– Polyethylenterephthalat (PET): Eine Kunststoffart, die häufig bei der Herstellung von Flaschen und Behältern verwendet wird.

– Enzym: Ein Proteinmolekül, das bei bestimmten biochemischen Reaktionen als Katalysator fungiert.

– Metagenomischer Ansatz: Ein Ansatz, der die Analyse des genetischen Materials einer komplexen Gemeinschaft von Mikroorganismen beinhaltet.

– Archaeen: Eine Domäne einzelliger Mikroorganismen, die sich genetisch von Bakterien und Eukaryoten unterscheiden.

– Lignin: Ein komplexes Polymer, das Pflanzen strukturelle Unterstützung bietet und in den Zellwänden holziger Pflanzenteile vorkommt.

– Biogeochemische Prozesse: Der Kreislauf von Elementen und Verbindungen durch biologische, geologische und chemische Prozesse in den Ökosystemen der Erde.

Quellen:

– Kommunikationschemie (2023). DOI: 10.1038/s42004-023-00998-z

– Christian-Albrechts-Universität zu Kiel