Wissenschaftler entdecken furchterregendes uraltes Seeungeheuer mit „wütenden Augenbrauen“ und stämmigem Schwanz

Wissenschaftler haben kürzlich eine bemerkenswerte Art einer alten Meereidechse entdeckt, die sie Jǫrmungandr walhallaensis nannten. Dieses furchterregende Geschöpf, das vor etwa 80 Millionen Jahren lebte, wurde nach Jörmungandr benannt, der mythischen nordischen Seeschlange, die für ihre immense Größe und Kraft bekannt ist.

Die Hauptautorin Amelia Zietlow, Postdoktorandin für vergleichende Biologie an der Richard Gilder Graduate School des American Museum of Natural History, beschrieb Jǫrmungandr walhallaensis als einem riesigen Komodowaran mit Flossen ähnelnd. Die Entdeckung des fast vollständigen Schädels, der Kiefer, der Halswirbelsäule und mehrerer Wirbel erfolgte 2015 in Walhalla, North Dakota.

Durch ihre Analyse stellte das Forscherteam fest, dass J. walhallaensis viele Merkmale mit zwei bekannten Mosasauriern gemeinsam hat: dem kleineren Clidastes und dem größeren Mosasaurus. Allerdings ist Jǫrmungandr walhallaensis älter als diese beiden Arten. Wie seine Verwandten lebte das Lebewesen in der Kreidezeit neben Dinosauriern, trug riesige Flossen und nutzte einen haiähnlichen Schwanz, um sich durch das Wasser zu manövrieren. Die Kreatur war auch an einem knöchernen Grat auf ihrem Schädel zu erkennen, der den Forschern zufolge „wütenden Augenbrauen“ ähnelte.

Während Paläontologen immer noch darüber diskutieren, ob Mosasaurier näher mit Eidechsen oder Schlangen verwandt sind, liefert die Entdeckung von Jǫrmungandr walhallaensis wertvolle Einblicke in das Verständnis dieser mysteriösen Meeresbewohner. Zietlow kommentierte: „Während sich diese Tiere zu diesen riesigen Seeungeheuern entwickelten, nahmen sie ständig Veränderungen vor. Diese Arbeit bringt uns dem Verständnis, wie all diese verschiedenen Formen miteinander zusammenhängen, einen Schritt näher.“

Mit seinen besonderen Merkmalen und seiner Rolle als fehlendes Bindeglied zwischen kleineren und größeren Mosasauriern stellt Jǫrmungandr walhallaensis eine bedeutende Ergänzung zum wissenschaftlichen Verständnis des antiken Meereslebens dar. Weitere Forschungen könnten dazu beitragen, Licht auf die Evolutionsgeschichte und Anpassungen dieser monströsen Kreaturen zu werfen, die einst unsere alten Meere durchstreiften.

FAQ

Was ist Jǫrmungandr walhallaensis?

Jǫrmungandr walhallaensis ist eine uralte Art riesiger Meereidechse, die einem Komodowaran mit Flossen und einem imposanten haifischähnlichen Schwanz ähnelt. Es lebte vor etwa 80 Millionen Jahren.

Warum wurde es Jǫrmungandr walhallaensis genannt?

Die Kreatur wurde nach Jörmungandr benannt, der mythischen nordischen Seeschlange, die für ihre immense Größe und Kraft bekannt ist. Der Name Jǫrmungandr walhallaensis ist eine Hommage an seine beeindruckende Natur und seine Entdeckung in Walhalla, North Dakota.

Was sind einige Besonderheiten von Jǫrmungandr walhallaensis?

Die Kreatur besaß riesige Flossen und einen knöchernen Grat auf dem Schädel, der „wütenden Augenbrauen“ ähnelte. Sein Gesamterscheinungsbild ähnelte einem gigantischen Komodowaran mit Wasseranpassungen.

Welche Erkenntnisse liefert Jǫrmungandr walhallaensis?

Jǫrmungandr walhallaensis bietet Forschern ein besseres Verständnis der Evolution und der Beziehungen zwischen verschiedenen Mosasaurierarten. Seine Entdeckung trägt zur fortlaufenden Erforschung dieser rätselhaften Meeresbewohner und ihres Platzes in prähistorischen Ökosystemen bei.