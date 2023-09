Der neu entdeckte Komet Nishimura wird nächste Woche sichtbar sein

Ein neu entdeckter Komet namens Komet Nishimura wird nächste Woche sichtbar sein, wenn er an der Erde vorbeifliegt. Der japanische Weltraumfotograf Hideo Nishimura beobachtete den Kometen erstmals Anfang August. Seitdem hat es an Helligkeit zugenommen, während es auf einer Umlaufbahn um die Sonne durch das innere Sonnensystem wandert. Der Komet wird sich am Dienstag der Erde am nächsten nähern und dabei auf 78 Millionen Meilen kommen. Am 17. September wird er auch nahe an der Sonne vorbeiziehen.

Der Komet Nishimura vollendet etwa alle 430 bis 440 Jahre eine Umlaufbahn. Das letzte Mal, dass er der Sonne nahe kam, war um das Jahr 1590. Es ist jedoch nicht bekannt, ob er damals mit bloßem Auge sichtbar war. Der Komet ist kaum hell genug, um sichtbar zu sein, und bewegt sich nahe am Horizont. Für die Beobachtung wird daher ein Fernglas empfohlen. Ein dunkler Himmel abseits der Stadtlichter bietet optimale Bedingungen.

Für diejenigen auf der Nordhalbkugel wird empfohlen, etwa eine halbe Stunde vor der Morgendämmerung eine klare Sicht auf den Ost-Nordost-Horizont zu haben. Je näher der Komet an der Sonne und am Horizont ist, desto schwieriger wird es, ihn zu sehen. Der Komet wird am Mittwoch zwischen der Erde und der Sonne vorbeiziehen und am Abendhimmel möglicherweise nicht sichtbar sein, es sei denn, er wird deutlich heller als erwartet.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe des Kometen zur Sonne besteht die Möglichkeit, dass die starke Hitze ihn zerstören könnte. Experten gehen jedoch davon aus, dass es überleben wird, da es bereits mindestens eine frühere Annäherung an die Sonne überstanden hat. Wenn es überlebt, wird es Anfang Oktober auf die von der Erde entfernte Seite der Sonne übergehen und dann im November wieder am Morgenhimmel der südlichen Hemisphäre auftauchen.