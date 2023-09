Neu entdecktes Weltraumgestein rast aus nächster Nähe an der Erde vorbei

Ein neu entdeckter Asteroid mit dem Namen C9FMVU2 ist heute in einer Entfernung von nur 2,500 Meilen an der Erde vorbeigezogen, was etwa 1 % der Erde-Mond-Entfernung entspricht. Der kleine, etwa 6.5 ​​Fuß große Asteroid wurde erstmals nur wenige Stunden vor seiner größten Annäherung an unseren Planeten beobachtet. Diese Entfernung ist fünfmal geringer als die Umlaufbahn von GPS-Satelliten.

Trotz seiner unmittelbaren Nähe versicherte die Europäische Weltraumorganisation (ESA), dass der Asteroid aufgrund seiner geringen Größe keine Gefahr für die Erde darstelle. Wäre es mit unserem Planeten kollidiert, wäre es in der Atmosphäre verglüht und hätte einen spektakulären Feuerball entstehen lassen. Ein paar Fragmente könnten die Erdoberfläche erreicht haben, aber sie wären klein gewesen.

Richard Moissl, Leiter der Planetenverteidigung bei der ESA, erklärte, dass die Flugbahn des Asteroiden durch die Anziehungskraft der Erde erheblich verändert werde. Allerdings war der Asteroid zu klein, um für Amateurastronomen sichtbar zu sein.

Derzeit sind über 30,000 erdnahe Asteroiden bekannt, aber nur etwa 2,300 davon gelten als potenziell gefährlich. Ein Weltraumfelsen erhält diese Bezeichnung, wenn er breiter als 460 Fuß ist und einer Umlaufbahn folgt, die ihn auf weniger als 20 Mondentfernungen zur Erde bringt. Selbst kleinere Asteroiden können erhebliche Zerstörungen anrichten, wenn sie auf dem Planeten einschlagen.

Daher arbeiten Astronomen aktiv daran, die Population von Weltraumgesteinen in der Nähe unseres Planeten zu kartieren, um im Falle einer unerwarteten Kollision vorbereitet zu sein. Wenn ein potenziell gefährlicher Asteroid auf Kollisionskurs wäre, würden Raumfahrtbehörden versuchen, ihn abzulenken, ähnlich wie bei der erfolgreichen NASA-Mission, der Raumsonde Double Asteroid Redirection Test (DART), die letztes Jahr die Umlaufbahn des kleinen Asteroidenmondes Dimorphos veränderte.

Es ist von entscheidender Bedeutung, erdnahe Asteroiden weiterhin zu überwachen und zu untersuchen, um unseren Planeten zu schützen und zukünftige katastrophale Auswirkungen zu verhindern.

Definitionen:

– Potenziell gefährlicher Asteroid: Ein Asteroid, der bestimmte Kriterien erfüllt, darunter Größe und Nähe zur Erde, und der bei einer Kollision mit unserem Planeten eine Bedrohung darstellen könnte.

– Raumschiff Double Asteroid Redirection Test (DART): Eine NASA-Mission, die darauf abzielt, die Fähigkeit zu testen, Asteroiden durch Kollision mit ihnen abzulenken.