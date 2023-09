Astrofotografen machen atemberaubende Bilder des Kometen Nishimura

Astrofotografen aus der ganzen Welt haben atemberaubende Bilder des Kometen Nishimura auf seinem Weg durch unser Sonnensystem aufgenommen. Dieser vom Amateurastronomen Hideo Nishimura im August 2023 entdeckte Komet hat aufgrund seiner bemerkenswerten Sichtbarkeit Aufmerksamkeit erregt. Es ist eine ziemliche Meisterleistung, einen Kometen mit einer normalen DSLR-Kamera zu entdecken, da die meisten Kometen mittlerweile mit automatischen Teleskopen gefunden werden.

In den letzten Wochen haben Kometenbegeisterte und Astrofotografen den Kometen Nishimura genau beobachtet und dabei einige unglaubliche Fotos gemacht. Da sich der Komet am 12. September seinem erdnächsten Punkt und am 17. September seiner sonnennächsten Stelle nähert, sind die nächsten Wochen vielversprechend für die Beobachtung dieses Himmelsphänomens. Der Komet befindet sich derzeit im Sternbild Löwe und ist in den frühen Morgenstunden vor Sonnenaufgang zu sehen.

Um einen Blick auf den Kometen Nishimura zu erhaschen, schauen Sie in den Morgenstunden nach Osten. Die Verwendung einer Sternbeobachtungs-App kann bei der Lokalisierung des Kometen hilfreich sein, während ein Fernglas oder ein Teleskop für eine klarere Sicht sorgen. Bei kleineren bis mittelgroßen Teleskopen kann man mit einem unscharfen, grünlichen Himmelskörper rechnen. Mit einer leistungsstärkeren Optik könnte es jedoch möglich sein, den Schweif des Kometen zu erkennen.

Der Komet Nishimura hat Astrofotografen bereits faszinierende Momente beschert. Michael Jäger, ein bekannter Kometenjäger, hat den ganzen September über erstaunliche Bilder aufgenommen, darunter ein Abschaltereignis, das durch einen Ausbruch von Sonnenwind verursacht wurde. Stuart Atkinson gelang es auch, eine klar definierte Gabelung im Schweif des Kometen einzufangen. Das Bild von Lorenzo Di Cola bietet eine fundierte Darstellung dessen, was Himmelsbeobachter im Hinterhof erwarten können, wenn sie ein Fernglas oder ein kleines Teleskop verwenden.

Wenn Sie sich für die Jagd nach Kometen oder die Aufnahme von Bildern von Himmelsobjekten interessieren, stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Unser Ratgeber zu den besten Ferngläsern und Teleskopen kann Ihnen dabei helfen, die richtige Ausrüstung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Darüber hinaus bieten wir allen, die sich für Astrofotografie interessieren, eine Anleitung zum Fotografieren von Kometen sowie Empfehlungen für Kameras und Objektive.

Wenn Sie also das Glück haben, ein Foto des Kometen Nishimura zu machen, zögern Sie nicht, es uns unter [email protected] mitzuteilen.

Quellen:

– Space.com

– TheSkyLive.com

– Michael Jägers Twitter

– Stonehenge Dronescapes auf Facebook

– Lorenzo Di Cola/NurPhoto über Getty Images