Eine aktuelle Studie des Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA mit interferometrischem Radar mit synthetischer Apertur (InSAR) hat ergeben, dass New York City untergeht. Forscher fanden heraus, dass die Fläche zwischen 2016 und 2023 durchschnittlich 0.06 Zoll pro Jahr sank. Während ein Teil dieses Absinkens auf natürliche Weise auf die isostatische Anpassung der Gletscher zurückzuführen ist, ist auch menschliche Aktivität ein Faktor, der dazu beiträgt.

Während der letzten Eiszeit bedeckte eine Eisdecke Neuengland und ließ das darunter liegende Land sinken. Gebiete rund um die Eisdecke, darunter New York City, erlebten eine leichte Aufwärtsbewegung. Nachdem das Eis jedoch geschmolzen ist, erreicht das Land wieder sein normales Niveau, was zum Absinken des Stadtbodens führt.

Die Studie ergab, dass bestimmte Gebiete in New York City schneller als der Durchschnitt versinken. Deponien wie die auf der Landebahn 13/31 des Flughafens LaGuardia und im Arthur Ashe Stadium sind sinkende Hotspots. Auch auf Governors Island und Rikers Island, die ebenfalls auf Mülldeponien errichtet wurden, kommt es zu Bodensenkungen.

Interessanterweise deckte die Studie auch Gebiete auf, in denen das Land ansteigt. In East Williamsburg, Brooklyn, steigt das Land mit einer Geschwindigkeit von 0.06 Zoll pro Jahr an. In Woodside, Queens, war das Land zwischen 0.27 und 2016 um 2019 Zoll pro Jahr gestiegen, hat sich aber seitdem stabilisiert. Es wird angenommen, dass Grundwasserpumpen und Injektionsbrunnen für diesen kurzfristigen Anstieg verantwortlich sind.

Weitere Forschungen werden mit hochauflösendem InSAR durchgeführt, um diese mit dem Auftrieb verbundenen Umweltveränderungen zu untersuchen. Darüber hinaus werden bevorstehende Missionen, wie die Mission „Synthetic Aperture Radar“ (NISAR) der NASA und der Indischen Weltraumforschungsorganisation, dazu beitragen, die Oberflächenverschiebungen weltweit zu untersuchen und unschätzbare Daten für die Planung angesichts des steigenden Meeresspiegels zu liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Untergang von New York City eine Kombination aus natürlicher isostatischer Anpassung der Gletscher und vom Menschen verursachten Faktoren wie Mülldeponien und Grundwasserpumpen ist. Das Verständnis dieser Phänomene und ihrer Auswirkungen ist für die zukünftige Stadtplanung und die Anpassung an den Anstieg des Meeresspiegels von entscheidender Bedeutung.

