Untergang von New York City: NASA-Studie enthüllt die Ursache

Eine kürzlich von der NASA durchgeführte Studie hat eine überraschende Tatsache über New York City ans Licht gebracht – es sinkt. Das Gewicht der Wolkenkratzer und der Betoninfrastruktur der Stadt führt dazu, dass bestimmte Gebiete mit einer Geschwindigkeit von 1.6 Millimetern pro Jahr sinken, schneller als die Stadt als Ganzes. Zu den sinkenden Hotspots gehören der Flughafen LaGuardia, das Arthur Ashe Stadium und sogar Coney Island.

Das Phänomen kann auf das allmähliche Schrumpfen eines Gletschers zurückgeführt werden, auf dem die Stadt ruht. Der Gletscher schmilzt seit 24,000 Jahren, was in bestimmten Gebieten zu Absenkungen geführt hat. Beispielsweise sind die Landebahnen von LaGuardia und das Arthur Ashe Stadium aufgrund der Gletscherkontraktion mit einer Rate von 3.7 bzw. 4.6 Millimetern pro Jahr gesunken.

Allerdings ist nicht alle Hoffnung verloren. New Yorker Ingenieure haben Bereiche identifiziert, die tatsächlich steigen. East Williamsburg in Brooklyn und Woodside in Queens verzeichnen eine Hebung von 1.6 Millimetern bzw. 6.9 Millimetern pro Jahr. Man geht davon aus, dass das Pumpen von Grundwasser und der Einsatz von Injektionsbrunnen zur Aufbereitung von verschmutztem Wasser zu der Anhebung in diesen Gebieten beitragen könnten, doch sind weitere Untersuchungen erforderlich, um diese Theorie zu bestätigen.

Die Studie wurde von einem Team aus NASA-Wissenschaftlern und Studenten der Rutgers University in New Jersey durchgeführt. Sie analysierten die fünf Bezirke von New York City – Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx und Staten Island – mithilfe von 3D-Beobachtungen, um die Oberflächenbewegung und Topographie von 2016 bis 2023 zu messen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass New York City zwar in manchen Gegenden sinkt, in anderen gibt es jedoch Anzeichen für einen Aufschwung. Das Gewicht der städtischen Infrastruktur führt zu Bodensenkungen, es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, um die Faktoren, die zu diesem Phänomen beitragen, vollständig zu verstehen. Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die Geologie unseres Planeten und beleuchtet die komplexen Wechselwirkungen zwischen menschlichen Aktivitäten und natürlichen Prozessen.

