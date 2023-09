Neue Technologie ermöglicht Wissenschaftlern die Visualisierung von Schallwellen und Unvollkommenheiten in Kristallen

Forscher haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der Materialwissenschaften gemacht, indem sie eine Technologie entwickelt haben, die es ihnen ermöglicht, Schallwellen und mikroskopische Defekte in Kristallen sichtbar zu machen. Dieser innovative Durchbruch hat das Potenzial, die Lücke zwischen ultraschnellen Atombewegungen und makroskopischen Phänomenen zu schließen.

Das Wissenschaftlerteam der Stanford University, der Denmark Technical University und des SLAC National Accelerator Laboratory hat ein fortschrittliches Röntgenmikroskop entwickelt, mit dem Schallwellen direkt auf Gitterebene in Kristallen beobachtet werden können. Durch die Nutzung dieser Technologie können Forscher tiefgreifende Einblicke in die schnellen Veränderungen von Materialien und die daraus resultierenden Eigenschaften gewinnen.

Die atomare Struktur kristalliner Materialien spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung ihrer Eigenschaften und Anwendungen. Das Verständnis des Vorhandenseins von Defekten und Atomverschiebungen innerhalb des Kristallgitters ist entscheidend für das Verständnis, warum bestimmte Materialien unter bestimmten Bedingungen fester oder spröder werden.

Traditionell war es eine Herausforderung, die Dynamik dieser Defekte und Verzerrungen in Echtzeit in den entsprechenden Maßstäben zu untersuchen. Diese neue Studie geht diese Einschränkung jedoch effektiv an. Die Forscher erzeugten Schallwellen in einem Diamantkristall und erfassten mithilfe des Röntgenmikroskops die subtilen Verzerrungen innerhalb der Gitterstruktur des Kristalls. Durch die Synchronisierung mit den natürlichen Zeitskalen atomarer Schwingungen konnten sie die Verzerrungen sehr detailliert beobachten.

Um die durch Schallwellen und Defekte verursachten Abweichungen zu erkennen, positionierten die Wissenschaftler strategisch eine spezielle Röntgenlinse entlang des Strahls. Diese Linse filterte die unberührten Teile des Kristalls heraus und konzentrierte die Beobachtungen auf Bereiche, in denen strukturelle Veränderungen vorhanden waren.

Diese bahnbrechende Entwicklung bietet eine nicht-invasive und hochauflösende Methode zur Beobachtung schneller Materialumwandlungen. Bisher wurde die Forschung in diesem Bereich durch den Mangel an Werkzeugen behindert, mit denen diese schnellen Veränderungen erfasst werden konnten. Die Fähigkeit, diese Transformationen zu visualisieren und zu verstehen, hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche, darunter Materialwissenschaften, Physik, Geologie und Fertigung.

Durch Einblicke in die Veränderungen auf atomarer Ebene, die makroskopischen Ereignissen vorausgehen, können Forscher ihr Verständnis von Phänomenen wie Wärmeausbreitung und Schallwellendynamik erweitern. Diese neue Technologie eröffnet Möglichkeiten zur Untersuchung seltener Ereignisse, die durch Defekte und lokalisierte Reize in Kristallen verursacht werden, und gibt Aufschluss über die auslösenden Ereignisse, die zu Phasenumwandlungen, Schmelzen und chemischen Reaktionen in größerem Maßstab führen.

Das Forschungspapier mit dem Titel „Echtzeit-Bildgebung akustischer Wellen in Massenmaterialien mit Röntgenmikroskopie“ zu dieser bahnbrechenden Arbeit wurde in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht.

Quellen:

– Tagungsband der National Academy of Sciences

– SLAC National Accelerator Laboratory