Neue Entdeckungen im Orionnebel: Paare planetenähnlicher Objekte

Neue Bilder des James Webb-Weltraumteleskops haben Paare bisher unbekannter planetenähnlicher Objekte im Orionnebel enthüllt. Der Orionnebel ist eine markante Gas- und Staubwolke und am Nachthimmel leicht als Schwert im Sternbild Orion zu erkennen. Dieser 1,300 Lichtjahre von der Erde entfernte Nebel hat Astronomen seit jeher fasziniert und bietet eine Vielzahl von Himmelsobjekten zur Untersuchung, darunter planetenbildende Scheiben und Braune Zwerge.

Um diese Bilder aufzunehmen, verwendeten Astronomen Webbs Nahinfrarotkamera namens NIRCam, die detaillierte Mosaike des Orionnebels sowohl bei kurzen als auch bei langen Lichtwellenlängen lieferte. Diese Bilder enthüllten beispiellose Informationen und überraschende Entdeckungen.

Die Astronomen Samuel G. Pearson und Mark J. McCaughrean konzentrierten sich auf den Trapezhaufen, eine Region innerhalb des Nebels, die etwa eine Million Jahre alt und reich an jungen Sternen ist. Neben Sternen beobachteten sie auch Braune Zwerge, also Objekte mit einer Masse von weniger als 7 % der Sonnenmasse, die in ihrem Kern keine Kernfusion auslösen können. Was sie jedoch überraschte, waren Paare von planetenähnlichen Objekten, die sie noch nie zuvor gesehen hatten.

Diese planetenähnlichen Objekte, die sie Jupiter Mass Binary Objects (JuMBOs) nannten, haben Massen zwischen dem 0.6- und 13-fachen der Jupitermasse. Sie scheinen aufgrund ihrer Eigenschaften grundlegende astronomische Theorien in Frage zu stellen. Die JuMBOs sind typischerweise 200 Astronomische Einheiten voneinander entfernt und benötigen Tausende von Jahren, um eine Umlaufbahn umeinander zu vollenden. Außerdem sind sie jung, etwa eine Million Jahre alt, verglichen mit unserem 4.57 Milliarden Jahre alten Sonnensystem.

Pearson und McCaughrean räumen ein, dass diese Entdeckungen viele Fragen zur Entstehung dieser JuMBOs aufwerfen. Bestehende Theorien zur Entstehung von Sternen und Planeten erklären ihre Anwesenheit im Orionnebel nicht. Es ist ungewiss, ob es sich um Schurkenplaneten handelt oder wie sie zu gravitativ verbundenen Paaren wurden. Dieser unerwartete Befund führt zu weiteren Beobachtungen und Modellierungen, um ihren Ursprung zu verstehen.

Das James Webb-Weltraumteleskop hat sich als entscheidend für die Aufnahme dieser bahnbrechenden Bilder erwiesen. Geplante Beobachtungen des Orionnebels im Jahr 2024 werden weitere Einblicke in die Zusammensetzung der Atmosphären der JuMBOs liefern. Darüber hinaus sind Forscher bestrebt, andere Sternentstehungsregionen zu erkunden, um festzustellen, ob JuMBOs außerhalb des Orionnebels existieren.

Die Entdeckung dieser Paare planetenähnlicher Objekte im Orionnebel stellt unser derzeitiges Verständnis der Planeten- und Sternentstehung in Frage. Weitere Forschungen und Beobachtungen werden unerlässlich sein, um die Geheimnisse rund um die JuMBOs und ihren Ursprung zu lüften.

