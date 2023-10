Neue Bilder des James-Webb-Weltraumteleskops enthüllen überraschende Objekte im Orionnebel

By

Neue Bilder des James Webb-Weltraumteleskops haben unerwartete Paare planetenähnlicher Objekte im Orionnebel enthüllt. Der Orionnebel ist eine helle Wolke aus Staub und Gas im Sternbild Orion, etwa 1,300 Lichtjahre von der Erde entfernt. Aufgrund seiner Fülle an Himmelsobjekten, darunter planetenbildende Scheiben um junge Sterne und Braune Zwerge, ist dieser Nebel seit langem für Astronomen von Interesse.

Mit Webbs Nahinfrarotkamera konnten Astronomen detaillierte Bilder des Orionnebels aufnehmen. Bei der Untersuchung des kurzwelligen Bildes konzentrierten sich die Wissenschaftler auf den Trapez-Cluster, eine Region mit zahlreichen jungen Sternen, die etwa eine Million Jahre alt sind. Unter den Sternen entdeckten sie auch Braune Zwerge, also Objekte, die aufgrund der fehlenden Kernfusion in ihrem Kern zu klein sind, um zu Sternen zu werden.

Auf ihrer Suche nach isolierten Objekten geringer Masse machten Astronomen eine bahnbrechende Entdeckung. Sie beobachteten Paare planetenähnlicher Objekte, die sie Jupiter Mass Binary Objects (JuMBOs) nannten. Diese JuMBOs haben Massen zwischen dem 0.6- und 13-fachen der Jupitermasse und scheinen einigen grundlegenden astronomischen Theorien zu widersprechen.

Die Forscher identifizierten 40 JuMBO-Paare und zwei Dreifachsysteme, die sich alle in weiten Umlaufbahnen umeinander befanden. Obwohl diese Objekte paarweise vorliegen, sind sie typischerweise etwa 200 Astronomische Einheiten voneinander entfernt, was dem 200-fachen Abstand zwischen Erde und Sonne entspricht. Es dauert zwischen 20,000 und 80,000 Jahre, bis diese Objekte einander umkreisen.

Die Temperatur dieser JuMBOs liegt zwischen 1,000 und 2,300 Grad Celsius und sie sind mit etwa 537 Million Jahren relativ jung. Weitere Forschung ist erforderlich, um den Ursprung dieser Objekte zu verstehen und zu verstehen, warum sie im Orionnebel gefunden werden.

Diese Erkenntnisse stellen bestehende Theorien zur Sternen- und Planetenentstehung in Frage. Sie deuten darauf hin, dass es möglicherweise Lücken in unserem Verständnis darüber gibt, wie diese Prozesse ablaufen. Der Orionnebel ist nach wie vor ein faszinierendes Forschungsgebiet für Astronomen, und mit der Weiterentwicklung der Teleskope werden in Zukunft voraussichtlich weitere Entdeckungen gemacht.

Definitionen:

– Orionnebel: Eine helle Staub- und Gaswolke im Sternbild Orion.

– Braune Zwerge: Objekte mit einer Masse zwischen der von Planeten und Sternen.

– JuMBOs: Jupiter Mass Binary Objects, Paare von planetenähnlichen Objekten mit Massen zwischen dem 0.6- und 13-fachen der Masse von Jupiter.

Quellen:

– CNN-Artikel: „Neue Bilder des James Webb-Weltraumteleskops enthüllen überraschende Paare planetenähnlicher Objekte im Orionnebel“

– CNN.com: https://www.cnn.com/… (Link nicht enthalten)