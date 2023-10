Mikronadelsensoren ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung des Medikamentenspiegels

Mikronadelsensoren bieten eine minimalinvasive und kontinuierliche Methode der molekularen Überwachung und liefern Echtzeitinformationen über den Status von Krankheiten und deren Behandlungen. Diese Sensoren könnten den Bereich pharmazeutischer Wearables revolutionieren und maßgeschneiderte Behandlungen basierend auf der Pharmakokinetik des einzelnen Patienten ermöglichen.

Forscher der Sandia National Laboratories haben ein tragbares Sensorpflaster entwickelt, das den Medikamentenspiegel im Körper kontinuierlich überwachen kann. Sie konzentrierten sich insbesondere auf Vancomycin, ein Antibiotikum, das als letztes Mittel zur Behandlung schwerer bakterieller Infektionen eingesetzt wird. Vancomycin hat einen engen therapeutischen Bereich, weshalb eine kontinuierliche Überwachung von entscheidender Bedeutung ist, um eine wirksame Behandlung sicherzustellen, ohne den Patienten zu schädigen.

Das Sensorsystem nutzt Mikronadeln im Insulin-Pen-Stil in Kombination mit nanoskaligen Sensoren. Die Forscher befestigten nanoskalige Sensoren, sogenannte Aptamere, chemisch an Golddrähten auf der Oberfläche der Mikronadeln. Bei diesen Aptameren handelt es sich um DNA-Stränge, die ihre Form ändern, wenn sie an Vancomycin binden, und so den vom Sensorsystem erfassten elektrischen Strom beeinflussen.

Das Team testete die Mikronadelsensoren erfolgreich in einer Salzlösung, die die Bedingungen im Körper nachahmt, sowie in unverdünntem Kuhblut. Das System konnte in beiden Szenarien das Vorhandensein von Vancomycin erkennen. Die Forscher führten das Sensorpflaster auch in Schweinehaut ein, um seine Funktion nach dem Einsetzen in den Körper zu beurteilen.

Zukünftige Anwendungen dieser Technologie könnten die Verfolgung anderer Moleküle wie Zytokine umfassen, die während Infektionen erhebliche Veränderungen erfahren. Die Möglichkeit, Änderungen in Echtzeit zu überwachen, könnte die Diagnose beschleunigen und in Notfallszenarien helfen.

Eine Herausforderung, mit der sich die Forscher befassen, sind Signalstörungen durch Substanzen im Blut und in der Haut. Sie haben Fibrinogen, ein Molekül, das an der Blutgerinnung beteiligt ist, als Hauptursache für Störungen identifiziert. Das Verständnis und die Abschwächung dieser Faktoren wird die Genauigkeit des Sensorsystems verbessern.

Dieses Mikronadel-Sensorsystem hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Medikamentenspiegel überwacht werden, zu revolutionieren und personalisierte Behandlungen in Echtzeit zu ermöglichen.

