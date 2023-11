Neues Wasserspendersystem auf der Internationalen Raumstation ebnet den Weg für die Erforschung des Mondes

In einem wichtigen Schritt in Richtung zukünftiger Monderkundung wurde auf der Internationalen Raumstation (ISS) ein neues Wasserspendersystem installiert. Das von Leidos entwickelte System soll die Herausforderungen bewältigen, denen sich Astronauten bei der Erkundung des Mondes im Rahmen des Artemis-Programms der NASA stellen müssen.

Die ISS ist für ihre geräumigen Innenräume bekannt und bietet Astronauten ausreichend Platz für verschiedene Aktivitäten. Die Artemis-Missionen erfordern jedoch, dass sich Astronauten an kleinere Räume in der Orion-Raumsonde, in Mondlandefahrzeugen und in der geplanten Gateway-Raumstation im Mondorbit anpassen. Infolgedessen muss alles, von der Essenszubereitungsstation bis hin zu den Trainingsgeräten, verkleinert werden.

Der neue Trinkwasserspender, der am 1. August 2023 zur ISS geliefert wurde, ist Teil einer Modernisierung und Demonstration der Mondtechnologie. Es bewältigt die wichtigsten Herausforderungen, die während der Artemis-Missionen zu erwarten sind, wie etwa längere Wasserstagnationsperioden und begrenzte Lebensdauer von Gegenständen. Deborah Wells, Abteilungsleiterin bei Leidos, hob den Erfolg hervor und betonte den Beitrag des Systems zu zukünftigen Mondmissionen.

Mit der Implementierung des neuen Spenders haben ISS-Astronauten nun an mehreren Standorten Zugang zu Trinkwasser, darunter im russischen Swesda-Modul, am US-amerikanischen Unity-Knoten und im US-amerikanischen Destiny-Modul. Diese erweiterte Fähigkeit ist von entscheidender Bedeutung, da die Besatzungszahlen auf der Raumstation weiter wachsen.

Wasserspender sind seit Generationen ein wichtiger Bestandteil von Weltraummissionen und versorgen Astronauten mit Trinkwasser, Flüssigkeit für Trockenfutter und Unterstützung für wissenschaftliche Experimente. Leidos schätzt, dass die Besatzungsmitglieder etwa vier Stunden brauchten, um das System im Destiny-Modul einzurichten. Der Prozess umfasste verschiedene Schritte, wie das Auslagern des Geräts, das Anschließen von Kabeln und Schläuchen sowie die Durchführung von Kontrollen und Überprüfungen.

Dieser neue Wasserspender bietet im Vergleich zu früheren Generationen zahlreiche Verbesserungen. Das System verfügt über eine optimierte Heizung, die den Stromverbrauch für die Warmwasserbereitung senkt. Es kann auch Telemetriedaten an die Missionskontrolle senden, sodass das Bodenpersonal Anpassungen aus der Ferne vornehmen kann, wodurch die Wartungszeit der Astronauten im Weltraum minimiert wird. Diese Fortschritte werden sich bei Mondmissionen als von unschätzbarem Wert erweisen, wo Energie und Zeit begrenzte Ressourcen sind.

Darüber hinaus ist das System zur Wasseraufbereitung durch Entfernung von Mikroben durch Biozidbehandlung und Desinfektion mit ultravioletten Strahlen ausgestattet. Diese Fähigkeit ist von entscheidender Bedeutung, da der Spender an das Urinrecyclingsystem der NASA angeschlossen ist. Das Umweltkontroll- und Lebenserhaltungssystem der Behörde an Bord der ISS basiert auf einer Urinprozessorbaugruppe, um Trinkwasser mit einer bemerkenswerten Wasserrückgewinnungsrate von 98 % aus dem Urin zu gewinnen.

Diese innovative Urinrecyclingtechnologie wird auch für die Erforschung des Weltraums von Vorteil sein, wo der Transport von Wasser von der Erde unpraktisch ist. Es stellt einen bedeutenden Meilenstein in der nachhaltigen Ressourcennutzung dar und ermöglicht Astronauten, bei interplanetaren Missionen Wasser zu sparen.

Leidos hat die Sanitärarchitektur und das Design des neuen Spenders erheblich verbessert. Das optimierte Sanitärsystem eliminiert „tote Rohre“, die schwer zugänglich und desinfizierbar sind und die Ansammlung von Biofilmen und Mikroben ermöglichen. Durch die Beseitigung dieser Stagnationspunkte verbessert das neue Design den Flüssigkeitsfluss und minimiert Bereiche für mikrobielles Wachstum.

Obwohl der ISS-Wasserspender keine exakte Nachbildung der zukünftigen Mondversion ist, liefert er eine Blaupause für das Design und die Funktionalität des Systems. Da die NASA Ende der 2020er Jahre und darüber hinaus ehrgeizige Weltraummissionen plant, dient die Demonstration dieser Technologie auf der ISS als Bestätigung für mögliche Verbesserungen. Es wird zur Entwicklung der Hardware beitragen, die zur Unterstützung der Artemis-Missionen und der umfassenderen Mond-Mars-Architektur der NASA erforderlich ist.

Da Artemis 1 bereits fertiggestellt ist und Artemis 2 Ende 2024 Astronauten um den Mond schicken soll, unterstreicht die Installation des neuen Wasserspenders das Engagement der NASA, die Monderkundung voranzutreiben. Während sich die Agentur auf Artemis 3 und nachfolgende Missionen vorbereitet, bringt uns die Integration innovativer Technologien wie des Wasserspenders dem Ziel einer nachhaltigen und längeren menschlichen Präsenz auf dem Mond näher.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Welchen Zweck hat der neue Wasserspender auf der Internationalen Raumstation?

A: Der neue Wasserspender soll die Herausforderungen bewältigen, denen Astronauten bei der Monderkundung im Rahmen des Artemis-Programms der NASA gegenüberstehen. Es bietet eine kompaktere und optimierte Lösung für den Wasserbedarf im Weltraum und dient als Demonstration der Technologie, die bei zukünftigen Mondmissionen eingesetzt werden könnte.

F: Welchen Nutzen hat der neue Wasserspender für Astronauten auf der ISS und bei Mondmissionen?

A: Der Wasserspender bietet Astronauten auf der ISS zusätzliche Standorte für den Zugang zu Trinkwasser, um der wachsenden Besatzungszahl Rechnung zu tragen. Darüber hinaus bietet es Verbesserungen wie einen reduzierten Stromverbrauch und Ferntelemetrie, die für die Ressourcenschonung bei Mondmissionen, bei denen Leistung und Zeit begrenzt sind, von entscheidender Bedeutung sein werden.

F: Welche Rolle spielt das Urinrecyclingsystem für die Funktionalität des Wasserspenders?

A: Der Wasserspender ist an das Urinrecyclingsystem der NASA angeschlossen, das durch Vakuumdestillation trinkbares Wasser aus Urin gewinnt. Diese Technologie spart erheblich Wasser und macht den Transport großer Wassermengen von der Erde bei Weltraummissionen überflüssig.

F: Wie trägt der neue Wasserspender zur nachhaltigen Ressourcennutzung im Weltraum bei?

A: Durch die Aufbereitung des Wassers durch Biozidbehandlung und UV-Desinfektion stellt der Wasserspender hochwertiges Trinkwasser für Astronauten sicher. Diese Fähigkeit ermöglicht in Verbindung mit dem Urinrecyclingsystem eine nachhaltige Ressourcennutzung und verringert die Abhängigkeit von Wasserlieferungen von der Erde.

F: Wie wird der neue Wasserspender zukünftige Weltraummissionen unterstützen?

A: Die Demonstration der Wasserspendertechnologie auf der ISS dient als Validierung für ihren Einsatz in zukünftigen Weltraummissionen. Die durch diese Demonstration gewonnenen Erkenntnisse und Verbesserungen werden zur Entwicklung der Hardware beitragen, die zur Unterstützung von Artemis-Missionen und der umfassenderen Mond-Mars-Architektur der NASA erforderlich ist.