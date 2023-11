Neue Forschung enthüllt mögliche Lösung für Korallenbleiche

By

Forscher des Australian Institute of Marine Science (AIMS) und der University of Melbourne haben eine vielversprechende Lösung zur Bekämpfung der Korallenbleiche entdeckt. Die in Global Change Biology veröffentlichte Studie legt nahe, dass erwachsene Fragmente der Korallenart Galaxea fascicularis dem Bleichen besser standhalten und sich schneller erholen können, wenn sie mit durch Hitze entwickelten Zellen von Algen, sogenannten Symbionten, behandelt werden.

Im Gegensatz zu früheren Studien, die sich auf von Natur aus hitzetolerante Symbionten konzentrierten, wurden in dieser Forschung Symbionten verwendet, deren Hitzetoleranz über ein Jahrzehnt hinweg künstlich erhöht wurde, indem sie im Labor erhöhten Temperaturen ausgesetzt wurden. Diese durch Hitze entwickelten Symbionten wurden dann in chemisch gebleichte Korallenfragmente eingeführt.

Die Ergebnisse waren bemerkenswert. Den Symbionten gelang es, für die Dauer von zwei Jahren eine symbiotische Beziehung mit den erwachsenen Korallen aufzubauen. Diese Symbiose förderte nicht nur eine schnellere Erholung von der Bleiche, sondern verbesserte auch die Hitzetoleranz der Korallen, ohne ihr Wachstum negativ zu beeinflussen.

Hauptautor Dr. Wing Yan Chan von AIMS und der University of Melbourne glaubt, dass diese durch Hitze entwickelten Algensymbionten eine wertvolle Ressource für die Riffsanierung werden könnten. Dieser Ansatz ist für verschiedene Korallenarten und Lebensstadien vielversprechend.

Die langfristige Stabilität dieser symbiotischen Beziehung gibt Anlass zur Hoffnung, dass durch Wärme entwickelte Zellen den Korallenwirten noch viele Jahre lang von Nutzen sein könnten. Dies ist besonders wichtig angesichts der zunehmenden Bedrohung durch klimabedingte Hitzewellen im Meer, die zu weit verbreiteter Bleiche und zum Absterben von Korallen führen.

Die leitende Autorin Professorin Madeleine van Oppen betont die Vorteile dieses Ansatzes und erklärt, dass sich die in früheren Studien an Korallenlarven und Jungtieren beobachteten Vorteile auch auf erwachsene Korallen erstrecken. Bei dieser als „unterstützte Evolution“ bekannten Technik werden natürlich vorkommende Evolutionsprozesse aktiv beschleunigt, um die Hitzetoleranz der Korallen zu verbessern.

Der nächste Schritt dieser Forschung wird kontrollierte Feldversuche umfassen, um festzustellen, ob die gleichen Ergebnisse außerhalb des Labors, mit mehreren Korallenarten und in größerem Maßstab erzielt werden können.

Diese Studie trägt zu den umfangreichen Bemühungen von AIMS, seinen Partnern und Mitarbeitern bei, Korallen vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Neben der Reduzierung von Emissionen und der Einführung wirksamer Strategien zur Bewirtschaftung von Korallenriffen bieten Interventionen wie durch Wärme entwickelte Symbionten Hoffnung auf eine Erhöhung der Klimatoleranz und Widerstandsfähigkeit der Riffe.

FAQ:

F: Was ist Korallenbleiche?

A: Korallenbleiche tritt auf, wenn Korallenkolonien die in ihrem Gewebe lebenden symbiotischen Algen ausstoßen, was zum Verlust ihrer leuchtenden Farben führt. Dieser Prozess wird häufig durch Umweltstressoren, insbesondere erhöhte Wassertemperaturen, verursacht.

F: Warum ist die Korallenbleiche besorgniserregend?

A: Korallenriffe sind unglaublich wichtige Ökosysteme, die Lebensraum für unzählige Meeresarten bieten und die lokale Wirtschaft durch Tourismus und Fischerei unterstützen. Wenn Korallen großflächig ausbleichen, kann dies zu ihrem Tod führen und die Gesundheit und Artenvielfalt des gesamten Riffs erheblich beeinträchtigen.

F: Wie hilft der Einsatz von durch Wärme entwickelten Symbionten Korallen?

A: Durch Hitze entwickelte Symbionten sind in der Lage, eine symbiotische Beziehung mit Korallen aufzubauen, ihre Hitzetoleranz zu verbessern und eine schnellere Erholung von der Bleiche zu fördern. Dies könnte wertvolle Zeit für Riffe gewinnen, die der Bedrohung durch klimawandelbedingte Hitzewellen im Meer ausgesetzt sind.

