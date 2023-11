Den Zusammenhang aufdecken: Gehirnweite Signale mit Facemap verstehen

Wissenschaftler sind schon seit langem von der ständigen Bewegung von Mäusen fasziniert, angefangen bei den zuckenden Schnurrhaaren bis hin zu den zuckenden Nasen. Ebenso bleiben Neuronen im Gehirn auch dann aktiv, wenn keine äußeren Reize vorliegen oder keine bestimmte Aufgabe ausgeführt wird. Diese spontanen Aktionen führen zur Aktivierung von Neuronen in verschiedenen Regionen des Gehirns und geben uns Einblicke in die momentanen Aktivitäten dieser Tiere. Die tatsächliche Nutzung dieser weit verbreiteten Signale im Gehirn bleibt jedoch ein Rätsel.

Glücklicherweise wirft ein bahnbrechendes Tool namens Facemap ein neues Licht darauf, wie das Gehirn diese durch spontanes Verhalten erzeugten Signale interpretiert und nutzt. Facemap nutzt tiefe neuronale Netze, um eine Verbindung zwischen den Augen-, Schnurrbart-, Nasen- und Mundbewegungen einer Maus und der neuronalen Aktivität im Gehirn herzustellen. Durch die Kombination eines Keypoint-Trackers und eines Deep Neural Network Encoders liefert dieses Framework wertvolle Informationen über die neuronale Aktivität.

In einer aktuellen Veröffentlichung in Nature Neuroscience wird Facemap als Rahmen für die Modellierung neuronaler Aktivität auf Basis orofazialer Verfolgung vorgestellt. Atika Syeda, eine Doktorandin, die unter der Leitung von Carsen Stringer, PhD, einem Gruppenleiter am HHMI Janelia Research Campus, arbeitet, erklärte, dass das Ziel darin bestehe, die in verschiedenen Gehirnregionen dargestellten Verhaltensweisen aufzudecken und zu verstehen. Wie können diese Bewegungen effektiv verfolgt und mit neuronalen Signalen verknüpft werden?

Zuvor hatte das Team um Stringer herausgefunden, dass scheinbar zufällige Aktivitäten in verschiedenen Gehirnbereichen von Mäusen tatsächlich durch spontanes Verhalten gesteuert werden. Es blieb jedoch eine Herausforderung zu entschlüsseln, wie das Gehirn diese Informationen nutzt. Ein entscheidender Schritt zur Beantwortung dieser Frage bestand darin, die Bewegungen zu verstehen, die diese Aktivität auslösen, und die genaue Darstellung innerhalb der Gehirnregionen zu verstehen.

Um diese Wissenslücke zu schließen, analysierte das Forschungsteam sorgfältig 2,400 Videobilder von Mausgesichtern und kategorisierte bestimmte Punkte, die verschiedenen Gesichtsbewegungen entsprechen, die mit spontanem Verhalten verbunden sind. Konkret konzentrierten sie sich auf 13 Schlüsselpunkte, die individuelle Verhaltensweisen wie Wischen, Fellpflege und Lecken darstellen.

Durch die Entwicklung neuronaler Netzwerkmodelle gelang es dem Team, diese Schlüsselpunkte in Mausgesichtsvideos erfolgreich zu erkennen. Darüber hinaus stellten sie mithilfe eines anderen tiefen neuronalen Netzwerkmodells Korrelationen zwischen diesen Gesichtsbewegungen und der neuronalen Aktivität her. Das Ergebnis? Facemap, mit der Forscher beobachten können, wie das spontane Verhalten einer Maus die neuronale Aktivität in bestimmten Gehirnregionen direkt beeinflusst.

Facemap bietet erhebliche Verbesserungen gegenüber früheren Methoden und ermöglicht eine höhere Genauigkeit und eine schnellere Verfolgung orofazialer Bewegungen und Verhaltensweisen bei Mäusen. Insbesondere wurde es für die Verfolgung von Mausgesichtern entwickelt und einem umfassenden Vortraining unterzogen, sodass es eine Vielzahl von Mausbewegungen genau verfolgen kann. Im Vergleich zu früheren Methoden kann dieses leistungsstarke Tool doppelt so viel neuronale Aktivität bei Mäusen vorhersagen.

Der beste Teil? Facemap ist für alle Forscher zugänglich, da es leicht verfügbar und benutzerfreundlich ist. Seit seiner Veröffentlichung im letzten Jahr haben bereits zahlreiche Wissenschaftler weltweit das Tool heruntergeladen und von den Vorteilen profitiert. Facemap vereinfacht Forschungsprozesse und ermöglicht es Forschern, Ergebnisse noch am selben Tag zu erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Facemap unser Verständnis der komplexen Beziehung zwischen spontanem Verhalten und Gehirnaktivität revolutioniert. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit tiefer neuronaler Netze und orofazialer Verfolgung können Forscher tiefer in die komplexe Funktionsweise des Gehirns eintauchen. Dieses innovative Tool eröffnet neue Wege zur Erforschung der neuronalen Darstellung von Verhaltensweisen und ebnet den Weg für weitere Entdeckungen in den Neurowissenschaften.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist Facemap?

Facemap ist ein Tool, das tiefe neuronale Netze nutzt, um die Augen-, Schnurrbart-, Nasen- und Mundbewegungen einer Maus mit der neuronalen Aktivität im Gehirn in Beziehung zu setzen. Es liefert Erkenntnisse darüber, wie spontanes Verhalten neuronale Signale in verschiedenen Gehirnregionen antreibt.

F: Wie funktioniert Facemap?

Facemap besteht aus einem Keypoint-Tracker und einem Deep Neural Network Encoder. Es analysiert Videobilder von Mausgesichtern, um wichtige Gesichtspunkte zu identifizieren, die unterschiedliche Verhaltensweisen darstellen. Diese Schlüsselpunkte werden dann mit der neuronalen Aktivität korreliert, sodass Forscher den Zusammenhang zwischen spontanen Bewegungen und gehirnweiten Signalen verstehen können.

F: Was sind die Hauptvorteile von Facemap?

Facemap bietet im Vergleich zu früheren Methoden eine verbesserte Genauigkeit und Geschwindigkeit bei der Verfolgung orofazialer Bewegungen und Verhaltensweisen bei Mäusen. Es sagt doppelt so viel neuronale Aktivität voraus und wurde speziell für die Verfolgung von Mausgesichtern entwickelt, was es zu einem wertvollen Werkzeug für Forscher auf dem Gebiet der Neurowissenschaften macht.

F: Wie zugänglich ist Facemap?

Facemap ist frei verfügbar und einfach zu verwenden. Forscher auf der ganzen Welt können das Tool herunterladen und noch am selben Tag Ergebnisse erhalten. Seine Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit vereinfachen den Forschungsprozess und erleichtern weitere Untersuchungen der mit spontanem Verhalten verbundenen Gehirnaktivität.