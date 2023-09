Wissenschaftler entdecken vielversprechendes Instrument zur Bekämpfung von Knochenschwund bei der Weltraumforschung

By

Wissenschaftlern ist bei der Suche nach Lösungen zur Bekämpfung des Knochenschwunds bei der Erforschung des Weltraums ein Durchbruch gelungen. Das Forscherteam hat das therapeutische Potenzial des NELL-1-Moleküls verbessert und seine Halbwertszeit von 5.5 Stunden auf 15.5 Stunden verlängert. Durch diese Verbesserung bleibt das Molekül länger wirksam, ohne seine Bioaktivität zu verlieren.

Um die gezielte Wirksamkeit weiter zu verbessern, haben die Forscher ein inertes Bisphosphonat (BP)-Molekül mit NELL-1 biokonjugiert und so ein „intelligentes“ Molekül namens BP-NELL-PEG geschaffen. Dieses Molekül zielt speziell auf Knochengewebe ab, was für die Bekämpfung des Knochenschwunds bei längeren Aufenthalten in der Schwerelosigkeit von entscheidender Bedeutung ist.

Die Ergebnisse der Studie, die in der Fachzeitschrift „npj Microgravity“ veröffentlicht wurden, zeigten, dass BP-NELL-PEG eine überlegene Spezifität für Knochengewebe aufwies, ohne erkennbare Nebenwirkungen zu verursachen. Dies ist eine bedeutende Entwicklung, da Bisphosphonate häufig mit zerstörerischen Auswirkungen auf das Knochengewebe in Verbindung gebracht werden.

Die Forscher glauben, dass ihre Ergebnisse vielversprechend für die Zukunft der Weltraumforschung sind, insbesondere für Missionen mit längeren Aufenthalten in der Schwerelosigkeit. Sie gehen davon aus, dass BP-NELL-PEG ein wertvolles Hilfsmittel bei der Bekämpfung von Knochenschwund und Muskel-Skelett-Verfall sein könnte, insbesondere wenn herkömmliches Krafttraining aufgrund von Verletzungen oder anderen behindernden Faktoren nicht durchführbar ist.

Obwohl die Studie vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat, sind weitere Studien am Menschen erforderlich, um ihre Wirksamkeit zu bestätigen. Wenn diese Studien weiterhin erfolgreich sind, könnte BP-NELL-PEG die Art und Weise revolutionieren, wie Astronauten Knochenschwund während der Raumfahrt bekämpfen. Dieser Durchbruch hat das Potenzial, die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden von Astronauten zu verbessern und erfolgreiche und sichere Missionen in der Zukunft zu gewährleisten.

