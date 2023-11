Neue Methodik nutzt Topologie zur Vorhersage von Börsenturbulenzen

Eine bahnbrechende Studie, die kürzlich im Journal of Finance and Data Science veröffentlicht wurde, hat eine neuartige Methode zur Vorhersage der Aktienmarktvolatilität in turbulenten Zeiten eingeführt. Hugo Gobato Souto, ein Forscher von der International School of Business der HAN-Hochschule für Angewandte Wissenschaften in den Niederlanden, entwickelte die Theorie der topologischen Schwanzabhängigkeit, um das Börsenverhalten besser zu verstehen und vorherzusagen.

Durch die Einbeziehung persistenter Homologieinformationen (PH) verbessert die Methodik von Souto die Genauigkeit nichtlinearer und neuronaler Netzwerkmodelle bei der Vorhersage der Aktienmarktvolatilität erheblich. Dieser Durchbruch könnte weitreichende Auswirkungen für Anleger und Finanzexperten haben, die turbulente Marktphasen meistern möchten.

Traditionelle Indikatoren stützen sich bei der Identifizierung finanziell turbulenter Phasen auf den durchschnittlichen Abstand normalisierter Aktienrenditen. Dieser Ansatz leidet jedoch unter dem „Fluch der Dimensionalität“, der es schwierig macht, komplexe und nichtlineare Beziehungen in den Daten zu erkennen. Wenn die Anzahl der Dimensionen (z. B. Aktien) zunimmt, verliert die durchschnittliche Entfernung an Bedeutung, wodurch sie für die genaue Vorhersage des Marktverhaltens unwirksam wird.

Andererseits überwindet Soutos Theorie der topologischen Schwanzabhängigkeit diese Einschränkungen durch die Nutzung von PH-Informationen. Diese Methodik vermeidet den Fluch der Dimensionalität, indem sie WD- oder L^n-Normen der Persistent Landscape implementiert. Mit der erfolgreichen Implementierung von PH-Informationen in neueren Studien wird sie zu einer immer beliebteren Wahl für die Vorhersage von Börsenturbulenzen.

Die Bedeutung dieser Studie liegt in der Verschmelzung des abstrakten Bereichs der Topologie mit der praktischen Finanzwelt. Durch die Nutzung von PH-Informationen und topologischen Konzepten können Forscher neue Erkenntnisse über das Marktverhalten in turbulenten Zeiten gewinnen. Die Ergebnisse von Souto eröffnen neue Wege für die zukünftige Forschung und bieten Anlegern ein leistungsstarkes Instrument zur Antizipation und Anpassung an Marktvolatilität.

Häufigste Fragen

Was ist der Fluch der Dimensionalität?

Der Fluch der Dimensionalität bezieht sich auf die Herausforderungen, die sich beim Umgang mit hochdimensionalen Daten ergeben. Mit zunehmender Anzahl der Dimensionen wird der Abstand zwischen zwei beliebigen Punkten weniger aussagekräftig, was es schwieriger macht, Muster oder Beziehungen innerhalb des Datensatzes zu identifizieren.

Wie verbessert persistente Homologie die Prognose?

Persistente Homologie (PH) ist ein mathematisches Framework, das Merkmale und Strukturen in Daten über verschiedene Maßstäbe hinweg erfasst. Durch die Einbeziehung von PH-Informationen in Prognosemodelle wird es möglich, komplexe und nichtlineare Beziehungen zu erkennen und so die Genauigkeit von Vorhersagen zur Volatilität an den Aktienmärkten in turbulenten Zeiten zu verbessern.

Warum ist Topologie im Finanzwesen wichtig?

Die Topologie bietet eine einzigartige Perspektive auf Finanzdaten, indem sie sich auf die Form und Struktur von Datensätzen konzentriert. Durch die Nutzung topologischer Konzepte können Forscher verborgene Muster und Zusammenhänge auf den Finanzmärkten aufdecken, was zu einem tieferen Verständnis des Aktienmarktverhaltens und genaueren Vorhersagen führt.