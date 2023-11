Die nächste Grenze der Astronomie: Kartierung der Folgen des Urknalls

Astronomen erweitern ständig die Grenzen unseres Wissens über das Universum. Da Observatorien wie das James Webb Space Telescope (JWST) in die frühen Stadien des Kosmos blicken, haben Wissenschaftler nun die nächste Grenze der Astronomie und Kosmologie im Visier – die Erforschung ursprünglicher Gravitationswellen.

Gravitationswellen wurden ursprünglich von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie vorhergesagt und sind Wellen in der Raumzeit, die durch die Verschmelzung massiver Himmelsobjekte entstehen. Doch zusätzlich zu diesen Wellen gibt es nach Ansicht der Wissenschaftler noch Ur-Gravitationswellen, die vom Urknall übrig geblieben sind und noch heute als schwache Schwingungen im kosmischen Hintergrund zu beobachten sein könnten.

Um nach diesen schwer fassbaren Wellen zu suchen, hat die National Science Foundation (NSF) der University of Chicago 3.7 Millionen US-Dollar als erste Rate eines größeren Zuschusses in Höhe von 21.4 Millionen US-Dollar gewährt. Diese Finanzierung wird die Entwicklung von Teleskopen der nächsten Generation unterstützen, die den kosmischen Mikrowellenhintergrund (CMB) und die Gravitationswellen kartieren, die unmittelbar nach dem Urknall erzeugt werden.

In Zusammenarbeit mit dem Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) planen Forscher des CMB-S4-Projekts an der University of Chicago den Bau von Teleskopen und Infrastruktur in der Antarktis und Chile. Diese Teleskope werden den Himmel auf der Suche nach den ursprünglichen Gravitationswellen absuchen.

Am CMB-S4-Projekt sind 450 Wissenschaftler aus über 100 Institutionen in 20 Ländern beteiligt. Die geschätzten Kosten des Projekts belaufen sich auf rund 800 Millionen US-Dollar und werden gemeinsam von der NSF und dem US-Energieministerium (DoE) finanziert. Die University of Chicago wird den NSF-Teil leiten, während der DoE-Teil vom Lawrence Berkeley National Laboratory geleitet wird. Das Projekt soll Anfang der 2030er Jahre betriebsbereit sein.

Durch die Kartierung des CMB in beispielloser Detailgenauigkeit und die Suche nach ursprünglichen Gravitationswellen haben diese Teleskope das Potenzial, unser Verständnis des Universums zu revolutionieren. Sie könnten Aufschluss über das Dunkle Universum geben, aktuelle kosmologische Modelle validieren und Einblicke in die extremen Skalen der Physik liefern, die nicht durch Teilchenphysikexperimente auf der Erde untersucht werden können.

Die CMB-S4-Teleskope werden mit hochempfindlichen Detektoren ausgestattet, für das Experiment sind fast 500,000 supraleitende Detektoren geplant. Dies ermöglicht präzise Messungen des ursprünglichen Gravitationswellensignals und reduziert Hintergrundrauschen und Interferenzen.

Während sich unser Verständnis über die Geburt des Universums immer weiter vertieft, stellen diese Teleskope einen bedeutenden Schritt zur Entschlüsselung der Geheimnisse des Kosmos und zur Suche nach dem „rauchenden Beweis“ für die Inflation dar, der Theorie, die die plötzliche Ausdehnung des Weltraums nach dem Urknall erklärt . Sie haben auch das Potenzial, die Lücke zwischen Schwerkraft und Quantenmechanik zu schließen und Licht auf die Natur der Dunklen Materie und Dunklen Energie zu werfen.

FAQ:

F: Was sind ursprüngliche Gravitationswellen?

A: Ursprüngliche Gravitationswellen sind Wellen in der Raumzeit, die beim Urknall entstanden sind und noch heute als Schwingungen im kosmischen Hintergrund beobachtet werden können.

F: Wie werden die CMB-S4-Teleskope nach diesen Wellen suchen?

A: Die CMB-S4-Teleskope werden den kosmischen Mikrowellenhintergrund (CMB) unglaublich detailliert kartieren und nach der schwachen Signatur suchen, die durch die Wechselwirkung der ursprünglichen Gravitationswellen mit dem CMB entsteht.

F: Welche weiteren wissenschaftlichen Fortschritte können von diesen Teleskopen erwartet werden?

A: Zusätzlich zur Untersuchung ursprünglicher Gravitationswellen werden die Teleskope Einblicke in die Entwicklung und Verteilung der Materie liefern, bei der Suche nach dem Dunklen Universum helfen und aktuelle kosmologische Modelle validieren.

F: Wann wird das CMB-S4-Projekt betriebsbereit sein?

A: Das Projekt wird voraussichtlich Anfang der 2030er Jahre betriebsbereit sein.

F: Wie überwinden die CMB-S4-Teleskope Hintergrundgeräusche und lokale Störungen?

A: Die Teleskope werden mit einer beispiellosen Anzahl supraleitender Detektoren ausgestattet sein, die eine präzise Messung des Signalpegels und eine Reduzierung des Rauschens ermöglichen.