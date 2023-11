Neue Grenzen in der Astronomie: Erforschung ursprünglicher Gravitationswellen

Astronomen erweitern die Grenzen unseres Verständnisses des Universums, indem sie die entlegensten Bereiche von Raum und Zeit erforschen. Mit Observatorien wie dem James Webb Space Telescope (JWST) können Wissenschaftler nun die frühesten Sterne und Galaxien sichtbar machen, die während des „Kosmischen Dunklen Zeitalters“ entstanden sind. Bis vor Kurzem war dieses Zeitalter aufgrund von Wolken aus neutralem Wasserstoff, die die Sicht versperrten, unzugänglich.

Doch nun enthüllen Forscher die Geheimnisse der „ursprünglichen Gravitationswellen“, die durch den Urknall selbst erzeugt werden. Die National Science Foundation (NSF) hat der University of Chicago 3.7 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt, die erste Rate eines Zuschusses in Höhe von 21.4 Millionen US-Dollar. Diese Finanzierung wird die Entwicklung von Teleskopen der nächsten Generation unterstützen, die den kosmischen Mikrowellenhintergrund (CMB) und die Gravitationswellen kartieren, die unmittelbar nach der Geburt des Universums entstehen.

Gravitationswellen sind Wellen in der Raumzeit, die durch die Verschmelzung massereicher Objekte wie Schwarzer Löcher und Neutronensterne entstehen. Nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie entstehen beim Urknall auch Gravitationswellen, die noch heute als Schwingungen im Hintergrund erkennbar sein könnten. Die University of Chicago will in Zusammenarbeit mit dem Lawrence Berkeley National Laboratory Teleskope und Infrastruktur in der Antarktis und Chile bauen, um nach diesen Wellen zu suchen.

An diesem ehrgeizigen Projekt sind 450 Wissenschaftler aus mehr als 100 Institutionen in 20 Ländern beteiligt. Die Gesamtkosten werden auf rund 800 Millionen US-Dollar geschätzt, wobei die Finanzierung gemeinsam von der NSF und dem US-Energieministerium bereitgestellt wird. Die Teleskope werden voraussichtlich Anfang der 2030er Jahre betriebsbereit sein und nicht nur nach ursprünglichen Gravitationswellen suchen, sondern auch detaillierte Karten des CMB liefern, die Aufschluss über die Entwicklung und Natur unseres Universums geben.

FAQ:

F: Was sind ursprüngliche Gravitationswellen?

A: Ursprüngliche Gravitationswellen sind Wellen in der Raumzeit, die während des Urknalls entstanden sind und möglicherweise auch heute noch sichtbar sind.

F: Wie werden die Teleskope nach diesen Wellen suchen?

A: Die zu entwickelnden Teleskope werden den kosmischen Mikrowellenhintergrund (CMB) kartieren und nach subtilen Signaturen ursprünglicher Gravitationswellen suchen.

F: Welche weiteren Entdeckungen können mit diesen Teleskopen gemacht werden?

A: Zusätzlich zur Suche nach Gravitationswellen werden diese Teleskope Einblicke in die Entwicklung des Universums und die Verteilung der Materie liefern und möglicherweise die Geheimnisse rund um dunkle Materie und dunkle Energie aufdecken.

