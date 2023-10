Rekonstruktion einer verlorenen tektonischen Platte: Die Geschichte von Pontus

By

Suzanna van de Lagemaat, Doktorandin an der Universität Utrecht, hat eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der Plattentektonik enthüllt. Durch eine Kombination aus Computersimulationen und Feldforschung hat sie eine massive und bisher unbekannte tektonische Platte rekonstruiert, die einst existierte. Diese verlorene Platte, nach der griechischen Gottheit des Meeres Pontus genannt, war einst ein Viertel so groß wie der Pazifische Ozean.

Die äußere Hülle der Erde besteht aus mehreren großen tektonischen Platten, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Einige dieser Platten, die überwiegend aus schwerer ozeanischer Kruste bestehen, wurden in den Erdmantel abgesenkt und hinterlassen als Beweis nur Fragmente in Gebirgsgürteln. Die Region um die Philippinen, in der van de Lagemaat ihre Forschungen durchführte, ist ein komplexer tektonischer Knotenpunkt verschiedener Plattensysteme.

Durch die Rekonstruktion der Bewegungen der aktuellen Platten in der Region von Japan bis Neuseeland in den letzten 150 Millionen Jahren identifizierte van de Lagemaat eine erhebliche Lücke, die auf die Existenz einer fehlenden Platte hindeutete. Durch Feldforschung an Orten wie Borneo entdeckte das Team Gesteine, die ursprünglich von einer bisher unbekannten Platte stammten, getrennt von den bereits bekannten verlorenen Plattenresten.

Die Relikte dieser verlorenen Platte, Pontus, wurden nicht nur im Norden Borneos, sondern auch auf Palawan im Westen der Philippinen und im Südchinesischen Meer gefunden. Dies ermöglichte es den Forschern, die gesamte Ausdehnung der Pontusplatte zu rekonstruieren, die vor über 150 Millionen Jahren mindestens ein Viertel der Größe des heutigen Pazifischen Ozeans ausmachte. Als der sich ausdehnende Paläo-Pazifik nach Westen vordrang, wurde die Pontusplatte schließlich unter die Eurasische Platte subduziert.

Die Entdeckung von Pontus füllt eine entscheidende Lücke in unserem Verständnis der Plattentektonik und bietet Einblicke in die komplexe geologische Geschichte der Region. Die von van de Lagemaat und ihrem Team durchgeführten Forschungsarbeiten wurden in der Zeitschrift Gondwana Research veröffentlicht und werfen Licht auf die faszinierende Geschichte von Pontus und seine Rolle bei der Gestaltung der Erdoberfläche.

Quellen:

- Universität Utrecht

– Gondwana-Forschung (2023)