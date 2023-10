Das ImageTech Lab der SFU erwirbt neue Technologie, um die Hirnforschung voranzutreiben

By

Das ImageTech Lab der Simon Fraser University (SFU) im Surrey Memorial Hospital hat kürzlich eine neue Technologie erworben, die die Hirnforschung und unser Verständnis von Hirnverletzungen und -krankheiten erheblich verbessern wird. Das Labor hat das hochmoderne TRIUX™ neo installiert, das Forschern den Zugriff auf die neueste High-Density-Magnetoenzephalographie-Technologie (MEG) ermöglicht. Dies ist die erste Einrichtung in Westkanada, die sowohl MEG- als auch 3T-Ganzkörper-Hochfeld-Magnetresonanztomographie (MRT)-Technologie umfasst.

Die Hinzufügung des TRIUX™ neo erweitert die Möglichkeiten des Labors für die Durchführung komplexer Scans sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Das MEG liefert hochdetaillierte Informationen über die Gehirnaktivität und ermöglicht es Forschern, eine Reihe von Störungen und Erkrankungen des Gehirns zu untersuchen, darunter Epilepsie, Autismus, psychische Erkrankungen, Hirnverletzungen, Tumore und sogar die Alzheimer-Krankheit.

Die neue Technologie wird insbesondere für Forscher des Instituts für Neurowissenschaften und Neurotechnologie (INN) der SFU von Nutzen sein. Das MEG wird in Verbindung mit MRT-Scans verwendet, um Basisdaten zur Gehirnfunktion und -struktur zu ermitteln. Diese Daten werden Forschern helfen, ein besseres Verständnis der genetischen Faktoren, des Lebensstils und der Umweltfaktoren zu erlangen, die den Beginn, das Fortschreiten und die Symptome von Demenz beeinflussen.

Der TRIUX™ neo bietet auch interne Helium-Recycler, was die Kosten senkt und sich an den Nachhaltigkeitszielen der SFU orientiert. Diese Technologie macht das ständige Nachfüllen von Helium überflüssig, da es in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert.

Mit der Implementierung der neuen MEG-Technologie hat sich das ImageTech Lab der SFU zu einer klinischen Forschungseinrichtung von Weltklasse entwickelt. Forscher haben nun beispiellose Möglichkeiten, das Gehirn in Aktion zu beobachten und bedeutende Fortschritte bei der Behandlung von Hirnstörungen und -krankheiten zu erzielen.

Quelle: ImageTech Lab der Simon Fraser University, Surrey Memorial Hospital