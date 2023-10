Eine neue Methode zur Messung des Teilchenwackelns enthüllt die Geheimnisse der Physik

Wissenschaftler am Large Hadron Collider des CERN haben eine innovative Methode zur Messung des Wackelns von Teilchen namens Taus entwickelt. In einer in Physical Review Letters veröffentlichten Studie stellten Forscher einen neuartigen Ansatz vor, der sich auf die Messung der Zeiten konzentriert, in denen Teilchen aneinander vorbeikommen, anstatt auf die Messung von Frontalzusammenstößen. Diese Technik ermöglicht genauere Messungen des magnetischen Moments des Tau-Teilchens und liefert Einblicke in die Geheimnisse des Universums.

Elektronen, Myonen und Taus erfahren alle eine schwankende Bewegung ähnlich einem Kreisel, wenn sie in ein Magnetfeld gebracht werden. Dieses Wackeln, das sogenannte magnetische Moment eines Teilchens, kann genutzt werden, um Einblicke in das Gebiet der Quantenphysik zu gewinnen. Durch die Messung der Taumelgeschwindigkeit haben Wissenschaftler die Möglichkeit, neue Teilchen und Phänomene aufzudecken, die möglicherweise außerhalb des aktuellen Verständnisses der Teilchenphysik existieren.

Die Messung der magnetischen Momente von Elektronen, Myonen und Taus ist ein wesentlicher Aspekt der quantenphysikalischen Forschung. Diese Messungen geben einen Einblick in die fluktuierende Wolke aus Teilchen und Antiteilchen in der Quantenwelt. Durch die präzise Messung des Wackelns können Physiker mögliche Hinweise auf unentdeckte Teilchen untersuchen und so Licht auf grundlegende Fragen zur Natur des Universums werfen.

In der Vergangenheit konzentrierten sich Messungen der Wobble-Geschwindigkeit aufgrund ihrer leichten Masse hauptsächlich auf Elektronen. Allerdings sind Myonen und Taus, die schwerer und kurzlebiger sind, vielversprechender für die Entdeckung unbekannter Teilchen. Jüngste Messungen des magnetischen Moments des Myons am Fermilab lieferten Ergebnisse, die von den Vorhersagen des Standardmodells abwichen und auf das Vorhandensein ungeklärter Teilchen in der Quantenwolke des Myons hindeuteten.

Taus sind die schwersten Teilchen ihrer Familie und bieten eine noch größere Möglichkeit, diese Quanteneffekte zu untersuchen. Ihre kurze Lebensdauer stellt jedoch eine Herausforderung für präzise Messungen dar. Die bisher beste Messung des magnetischen Moments des Tau erfolgte im Jahr 2004 und konnte nur eine Genauigkeit von zwei Dezimalstellen erreichen. Um die Vorhersagen des Standardmodells weiter zu überprüfen, benötigen Physiker zehnmal genauere Messungen.

Um diese Einschränkungen zu überwinden, wandten sich die Forscher einem neuen Ansatz zu. Anstatt Frontalkollisionen zwischen Kernen durchzuführen, nutzte das Team Beinahekollisionen zwischen Bleiionen. Diese Beinahe-Unfall-Technik ermöglichte die Erzeugung von Taus und minimierte gleichzeitig die mit Frontalzusammenstößen verbundenen Lärmbedingungen. Dadurch konnten die Forscher eine höhere Präzision bei der Messung des Wackelns des Tau erreichen als bisher.

Diese bahnbrechende Studie eröffnet neue Möglichkeiten zur Erforschung der Grenzen der Teilchenphysik. Durch die Verbesserung der Messgenauigkeit können Physiker die grundlegenden Naturgesetze besser verstehen und möglicherweise die Existenz bisher unbekannter Teilchen aufdecken. Die am Large Hadron Collider des CERN durchgeführten Forschung stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts bei der Suche nach der Lösung der Geheimnisse des Universums dar.

