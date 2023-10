Präzisionsonkologie: Neue Methode ermöglicht Analyse von Tumorproben

Die Präzisionsonkologie, bei der es um die präzise Diagnose und Behandlung von Krebs geht, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die meisten Methoden zur Untersuchung der molekularen Eigenschaften eines Tumors basieren jedoch auf frischen oder gefrorenen Zellen, während chirurgisch entferntes Tumorgewebe normalerweise in Formalin getränkt und in Paraffinwachs eingebettet wird. Leider ist es schwierig, DNA-Mutationen oder Genregulationsänderungen in diesen formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten (FFPE) Gewebeproben zu analysieren.

In einer aktuellen Veröffentlichung in Nature Communications haben Wissenschaftler des Fred Hutchinson Cancer Center eine Methode entwickelt, die die CUT&Tag-Technik zur Untersuchung wichtiger Genregulationselemente in FFPEs adaptiert. Diese modifizierte Methode namens CUTAC ermöglicht es Forschern, qualitativ hochwertige Daten zu erhalten und wichtige Gene zu identifizieren, die an Tumoren beteiligt sind.

Während der COVID-19-Pandemie entwickelte der Molekularbiologe Dr. Steven Henikoff CUTAC, indem er an DNA-Verpackungsproteinen arbeitete, um Regionen aufzudecken, die eine Rolle bei der Regulierung der Transkription spielen. Mit dieser Methode entdeckten Henikoff und seine Kollegen an FFPEs von Mäusen bisher unbekannte Muster der Genregulation, einschließlich der Identifizierung von microRNAs, die bei Krebs eine Rolle spielen könnten.

Die Möglichkeit, molekulare Informationen aus FFPEs zu extrahieren, könnte retrospektive Studien ermöglichen, die die Tumorbiologie mit den Patientenergebnissen unter Verwendung bestehender und gelagerter Proben verknüpfen. Neben der Anwendung in der Krebsforschung könnte die neue Methode Potenzial für die Untersuchung biologischer Prozesse über Krebs hinaus haben.

FFPEs werden seit dem späten 19. Jahrhundert in Pathologieabteilungen häufig zur Langzeitlagerung und -analyse eingesetzt. Der technologische Fortschritt der letzten Jahre hat es Wissenschaftlern ermöglicht, Gensequenzen, Genexpression und DNA-Verpackung zu untersuchen. Allerdings erfordern diese Techniken typischerweise frische oder gefrorene Zellen, wodurch die wertvollen molekularen Informationen, die in FFPEs gespeichert sind, unzugänglich sind.

Die CUT&Tag-Methode von Dr. Henikoff, die Chromatinmuster in DNA analysiert, wurde angepasst, um verdichtete Chromatinregionen und Pausenstellen für RNA-bildende Enzyme in FFPEs abzubilden. Diese Regionen liefern wichtige Einblicke in die Genregulation und biologische Prozesse in Tumoren.

Die Wissenschaftler arbeiten mit EpiCypher, Inc., dem kommerziellen Anbieter von CUT&Tag, zusammen, um die modifizierte Methode für den Einsatz in FFPEs zu kommerzialisieren.

