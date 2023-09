Die Bildung eines neuen Superkontinents könnte Säugetiere in 250 Millionen Jahren ausrotten

By

Forscher der Universität Bristol sagen voraus, dass die Bildung eines neuen Superkontinents, Pangaea Ultima, in etwa 250 Millionen Jahren verheerende Folgen für Menschen und andere Säugetiere haben könnte. Mithilfe der allerersten Supercomputer-Klimamodelle der fernen Zukunft simulierten Wissenschaftler Temperatur-, Wind-, Regen- und Luftfeuchtigkeitstrends für den Superkontinent.

Die Ergebnisse zeigten, dass das Klima für Säugetiere, die nicht an eine längere Exposition gegenüber übermäßiger Hitze angepasst sind, extrem heiß, trocken und unbewohnbar werden würde. Die Bildung von Pangaea Ultima würde zu häufigeren Vulkanausbrüchen führen, wodurch Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt wird und der Planet weiter erwärmt wird. Darüber hinaus würde die erhöhte Helligkeit der Sonne mehr Energie abgeben, was den Temperaturanstieg verschärfen würde.

Alexander Farnsworth, der Hauptautor der Studie, erklärte, dass der neu entstandene Superkontinent eine dreifache Bedrohung darstellen würde, einschließlich des Kontinentalitätseffekts, einer heißeren Sonne und eines erhöhten CO2-Gehalts in der Atmosphäre. Tagestemperaturen von 40 bis 50 Grad Celsius (104 bis 122 Grad Fahrenheit) und hohe Luftfeuchtigkeit würden das Überleben von Menschen und vielen anderen Arten unmöglich machen. Die extreme Hitze würde auch zu einem Mangel an Nahrungs- und Wasserquellen für Säugetiere führen.

Während bei der Vorhersage von Ereignissen, die so weit in der Zukunft liegen, Unsicherheit besteht, zeichnet die Forschung ein sehr düsteres Bild: Nur 8 bis 16 Prozent der Landfläche des Superkontinents sind potenziell für Säugetiere bewohnbar. Wenn Menschen weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen, könnte sich der Kohlendioxidspiegel viel früher als erwartet verdoppeln.

Die Autoren warnen vor Selbstgefälligkeit bei der Bewältigung der aktuellen Klimakrise, da der vom Menschen verursachte Klimawandel bereits jedes Jahr weltweit Millionen von Todesfällen verursacht. Sie betonen die dringende Notwendigkeit, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, um die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

Ein großer, von den Vereinten Nationen unterstützter Bericht, der letztes Jahr veröffentlicht wurde, warnte davor, dass der Klimawandel das Leben auf der Erde verändern werde und dazu führen werde, dass sich Milliarden von Menschen und Arten nicht anpassen könnten, wenn die globale Erwärmung nicht deutlich verlangsamt werde. Die Dringlichkeit, die globale Erwärmung auf unter 1.5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, ist von entscheidender Bedeutung, um katastrophale Veränderungen zu vermeiden, die das Leben, wie wir es kennen, schnell verändern könnten.

Quelle: CNN