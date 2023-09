Die Bildung eines Superkontinents in 250 Millionen Jahren könnte die Erde für Säugetiere unbewohnbar machen

By

Forscher der Universität Bristol haben mithilfe von Klimamodellen die Folgen der Entstehung eines neuen „Superkontinents“ namens Pangaea Ultima in 250 Millionen Jahren vorhergesagt. Die Verschmelzung der Kontinente würde zu einer extrem heißen, trockenen und unwirtlichen Umwelt führen, die für Menschen und Säugetiere unhaltbar wäre. Diese Organismen sind nicht an eine längere Einwirkung übermäßiger Hitze angepasst.

Die Studie berücksichtigte Temperatur, Wind, Regen, Feuchtigkeitstrends, tektonische Plattenbewegung, Ozeanchemie und Kohlendioxidgehalt, um die Bedingungen auf dem Superkontinent zu simulieren. Das Team stellte fest, dass die Bildung von Pangaea Ultima zu häufigeren Vulkanausbrüchen führen würde, wodurch Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt und eine weitere globale Erwärmung verursacht würde. Darüber hinaus würde die Sonne mehr Energie abgeben und so die Hitze verstärken.

Die Kombination dieser Faktoren würde zu Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad Celsius (104 und 122 Grad Fahrenheit) und hoher Luftfeuchtigkeit führen. Die Unfähigkeit, die Körpertemperatur durch Schwitzen zu regulieren, würde letztlich zum Untergang des Menschen und vieler anderer Lebewesen führen. Darüber hinaus würde die zunehmende Hitze zu einem Mangel an Nahrungs- und Wasserquellen für Säugetiere führen. Die Forscher schätzten, dass nur 8 bis 16 % der Landfläche des Superkontinents für Säugetiere bewohnbar wären.

Auch wenn die Prognosen für die Zukunft noch unsicher sind, erscheinen die Aussichten düster. Der Bericht legt nahe, dass sich die derzeitigen Kohlendioxidwerte verdoppeln könnten, vorausgesetzt, dass die Menschen sofort aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Wenn die Emissionen jedoch anhalten, könnte der Anstieg des Kohlendioxidgehalts viel früher eintreten. Die Autoren des Berichts betonten, wie wichtig es sei, die aktuelle Klimakrise anzugehen und Netto-Null-Emissionen anzustreben, um die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

Es ist wichtig, sofort Maßnahmen zu ergreifen, da die Menschen bereits unter extremer Hitze leiden, die sich negativ auf die Gesundheit auswirkt. Die Bewältigung der Klimakrise ist jetzt von entscheidender Bedeutung, um zu verhindern, dass der Planet in ferner Zukunft unbewohnbar wird. Andernfalls werden Milliarden von Menschen und andere Arten nicht in der Lage sein, sich anzupassen, wie in einem von den Vereinten Nationen unterstützten Bericht hervorgehoben wird, der letztes Jahr veröffentlicht wurde.

Quelle: University of Bristol, Nature Geoscience