Die Bildung eines neuen Superkontinents könnte in 250 Millionen Jahren eine Gefahr für Menschen und Säugetiere darstellen

Forscher der Universität Bristol haben Supercomputer-Klimamodelle verwendet, um die Entstehung eines neuen „Superkontinents“ in 250 Millionen Jahren, bekannt als Pangaea Ultima, vorherzusagen. Diese Verschmelzung der Kontinente wird voraussichtlich zu extremen Klimabedingungen führen, die den Planeten für Menschen und Säugetiere praktisch unbewohnbar machen würden.

Die Forscher simulierten Temperatur-, Wind-, Regen- und Feuchtigkeitstrends für Pangaea Ultima und berücksichtigten dabei Faktoren wie die Bewegung tektonischer Platten, die Chemie der Ozeane und die Biologie. Sie fanden heraus, dass die Bildung des Superkontinents zu häufigeren Vulkanausbrüchen führen würde, die Kohlendioxid in die Atmosphäre freisetzen und zu einer globalen Erwärmung führen würden. Darüber hinaus würde die Sonne heller werden, mehr Energie abgeben und die Temperatur der Erde weiter erhöhen.

Die Kombination dieser Faktoren würde zu weit verbreiteten Temperaturen von 40 bis 50 Grad Celsius und einer hohen Luftfeuchtigkeit führen. Menschen und andere Arten würden unter diesen Bedingungen nur schwer überleben können, da sie nicht darauf ausgelegt sind, längere Zeit übermäßiger Hitze auszuhalten. Die erhöhte Hitze würde auch zu einem Mangel an Nahrungs- und Wasserquellen für Säugetiere führen.

Obwohl es Unsicherheiten bei Vorhersagen gibt, die so weit in die Zukunft reichen, schätzen die Forscher, dass nur 8 bis 16 Prozent des Landes auf Pangaea Ultima für Säugetiere bewohnbar wären. Darüber hinaus könnte sich der Kohlendioxidgehalt derzeit verdoppeln, wenn Menschen weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen. Die Forscher betonen, dass dieser düstere Ausblick als Erinnerung an die Dringlichkeit der Bewältigung der aktuellen Klimakrise dienen sollte.

Laut einem früheren von den Vereinten Nationen unterstützten Bericht werden Milliarden von Menschen und andere Arten bei der Anpassung an den Klimawandel vor großen Herausforderungen stehen, wenn die globale Erwärmung nicht dramatisch verlangsamt wird. Um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern, ist es von entscheidender Bedeutung, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und so schnell wie möglich Netto-Null-Emissionen anzustreben.

Die Forschungsergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Bewältigung der anhaltenden Klimakrise und verdeutlichen die negativen Folgen menschlicher Treibhausgasemissionen. Während die für 250 Millionen Jahre vorhergesagten extremen Bedingungen noch in weiter Ferne erscheinen mögen, erleben wir bereits heute die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels. Es ist wichtig, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um den Planeten und zukünftige Generationen zu schützen.

