Studie zeigt, dass Gesteine ​​eine bedeutende Quelle für atmosphärisches Kohlendioxid sind

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie präsentiert ein überraschendes Ergebnis über den Beitrag von Gesteinen zum atmosphärischen Kohlendioxidgehalt (CO2). Die Studie legt nahe, dass der natürliche Verwitterungsprozess von Gesteinen erhebliche Mengen CO2 in die Atmosphäre freisetzen kann, die möglicherweise mit den Emissionen von Vulkanen konkurrieren könnten. Diese Entdeckung stellt unser derzeitiges Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs in Frage und hat Auswirkungen auf die Modellierung des Klimawandels.

Obwohl die Idee, überschüssigen Kohlenstoff in Gesteinen zu speichern, als Strategie zur Eindämmung des Klimawandels an Aufmerksamkeit gewonnen hat, handelt es sich dabei nicht um eine einfache Lösung. Gesteine ​​können als Kohlenstoffsenken fungieren, wenn bestimmte Mineralien bei chemischer Verwitterung CO2 absorbieren und so den Emissionen von Vulkanen entgegenwirken. Die Studie identifiziert jedoch einen weiteren Prozess, bei dem Gesteine, insbesondere solche, die bei Gebirgsbildungsereignissen an die Erdoberfläche geschleudert werden, CO2 freisetzen können.

Diese Freisetzung von CO2 erfolgt, wenn alte Meeresbodengesteine, die organischen Kohlenstoff von längst verstorbenen Organismen enthalten, beim Erreichen der Erdoberfläche Sauerstoff und Wasser ausgesetzt werden. Der Kohlenstoff reagiert mit Sauerstoff, wodurch CO2 in die Atmosphäre freigesetzt wird. Anstatt Kohlenstoffsenken zu sein, werden diese Verwitterungsgesteine ​​zu CO2-Quellen.

Um dieses Phänomen zu quantifizieren, verwendeten die Forscher ein Spurenelement namens Rhenium. Sie fanden heraus, dass die natürliche Gesteinsverwitterung von Silikatmaterialien etwa 68 Megatonnen CO2 pro Jahr freisetzt, was den Emissionen aus dem Heizen und Kühlen von Gebäuden während extremer Wetterbedingungen in den USA im Jahr 2022 entspricht. Allerdings ist dies etwa 100-mal weniger als das derzeitige menschliche CO2 Die CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe ähneln der COXNUMX-Menge, die weltweit von Vulkanen freigesetzt wird, was sie zu einem bedeutenden Faktor im natürlichen Kohlenstoffkreislauf der Erde macht.

Die Studie legt nahe, dass diese Kohlenstofffreisetzungsereignisse durch Gesteinsverwitterung im Laufe der Erdgeschichte unterschiedlich gewesen sein könnten und das globale Klima in Zeiten der Gebirgsbildung beeinflusst haben könnten. Die Forscher untersuchen auch, wie vom Menschen verursachte Klimaveränderungen und zunehmende Erosion im kommenden Jahrhundert zu einer Zunahme dieses natürlichen CO2-Austritts führen könnten.

Das Verständnis dieser natürlichen CO2-Flüsse aus der Gesteinsverwitterung wird Wissenschaftlern helfen, den Kohlenstoffhaushalt besser vorherzusagen und die Vorhersage des Klimawandels zu verbessern. Diese Forschung liefert Einblicke in das komplexe Zusammenspiel zwischen Gesteinen, Kohlendioxid und dem Klimasystem der Erde.

