Studienergebnisse: Menschliche Aktivitäten bringen die Erde an die Grenzen des Planeten

Forscher haben die Theorie der Planetengrenzen aktualisiert, die besagt, dass menschliche Aktivitäten das Betriebssystem der Erde destabilisieren und ihre Bewohnbarkeit gefährden. Die in Science Advances veröffentlichte Studie legt klare Schwellenwerte für jede der neun Planetengrenzen fest, einschließlich neuartiger Einheiten (Verschmutzung), atmosphärischer Aerosolbelastung und der Biosphäre. Sechs der neun Grenzen wurden bereits überschritten, was darauf hindeutet, dass dringender Handlungsbedarf besteht.

Gemäß dem planetarischen Grenzrahmen besteht das Lebenserhaltungssystem der Erde aus neun Elementen, jedes mit einer Grenze oder Grenze. Wenn diese Grenzen überschritten werden, ist der sichere Betriebsraum des Planeten gefährdet. Die Grenzen umfassen Klimawandel, Biosphärenintegrität, Ozonabbau, Ozeanversauerung, biogeochemische Flüsse, Landsystemveränderungen, Süßwasserveränderungen, atmosphärische Aerosolbelastung und neuartige Einheiten. Das Rahmenwerk zielt darauf ab, das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und das Leben, wie wir es kennen, zu unterstützen.

Frühere Versionen der Theorie wiesen Wissenslücken auf, insbesondere hinsichtlich der Schwellenwerte für neuartige Entitäten, der atmosphärischen Aerosolbelastung und der funktionellen Integrität der Biosphäre. Das aktualisierte Rahmenwerk quantifiziert jedoch die Grenzwerte für jedes System. Beispielsweise wird die Schwelle für neuartige Substanzen durch die rasche Entwicklung synthetischer Chemikalien und anderer vom Menschen verursachter Schadstoffe definiert, die die Bewertungs- und Überwachungsfähigkeiten der Regierung übersteigt.

Die Studie führt eine neue Metrik ein: Human Appropriation of Net Primary Production (HANPP), um den funktionalen Integritätsanteil der Biosphärengrenze zu bewerten. Es misst den Biomasseverbrauch der Menschheit und beleuchtet die Auswirkungen der Energieaneignung auf den Verlust der biologischen Vielfalt. Das Rahmenwerk beinhaltet auch eine neue Sprache der „Zonen“ zur Quantifizierung von Grenzüberschreitungen, wobei zwischen steigendem und hohem Risiko unterschieden wird.

Die Studie betont den Zusammenhang zwischen Grenzen und deren gegenseitige Beeinflussung. Obwohl das Überschreiten von sechs der neun Grenzen keine unmittelbare Katastrophe darstellt, ist es ein Weckruf für die damit verbundenen Risiken. Erfolgreiche Bemühungen zur Bekämpfung des Ozonabbaus in der Stratosphäre zeigen, dass die Menschheit das Blatt wenden kann. Die Studie unterstreicht die Bedeutung kollektiven Handelns und Schutzmaßnahmen wie dem Montrealer Protokoll.

Das aktualisierte Rahmenwerk für die Grenzen des Planeten stellt ein klares Update zum alarmierenden Zustand des Planeten dar. Es bestätigt, dass die Erde aufgrund des vom Menschen verursachten Verlusts der biologischen Vielfalt, des Klimawandels und der Umweltverschmutzung vom Holozän zum Anthropozän übergegangen ist. Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die dringende Notwendigkeit, diese Grenzüberschreitungen zu reduzieren und den sicheren Betriebsraum der Erde wiederherzustellen.

