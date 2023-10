Wissenschaftler entdecken neue Beweise über Zealandia, den verborgenen Kontinent

Wissenschaftler in Neuseeland haben kürzlich eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht, die neue Einblicke in den verborgenen Kontinent Zealandia liefert. Diese Entdeckung wirft Licht auf die tektonische Geschichte Zeelands und liefert Beweise für das Auseinanderbrechen des Superkontinents Gondwana.

Zealandia, eine größtenteils überflutete Landmasse mit einer Fläche von etwa fünf Millionen Quadratkilometern, ist für Wissenschaftler von großem Interesse. In ihrer kürzlich in der Fachzeitschrift Tectonics veröffentlichten Studie beschreiben Forscher detailliert ihre Erkenntnisse zum Vulkanismus und zur geologischen Struktur Zealandias.

Die Studie ergab die Existenz einer riesigen Vulkanregion am Rande von Gondwana, die schätzungsweise die Größe Neuseelands selbst hat. Diese vulkanische Aktivität ereignete sich vor 100 bis 60 Millionen Jahren, als Zealandia sich vom Superkontinent löste. Magnetische Signaturen, die in Meeresbodengesteinsproben und Meeresbodenuntersuchungen gefunden wurden, waren entscheidend für die Identifizierung dieser vulkanischen Region. Die Gesteine ​​wiesen ähnliche Eigenschaften auf wie die in Neuseeland und anderen nahegelegenen Gebieten gefundenen, was eine weitere Bestätigung darstellt.

Bemerkenswerterweise hob die Studie auch die alte Granitformation Zealandias hervor, die als Median Batholith bekannt ist. Dieses „Rückgrat“ aus Granit erstreckt sich über 4,000 Kilometer von Neukaledonien aus. Die Forscher glauben, dass die Untersuchung dieser Granitformation entscheidende Einblicke in die geologische Geschichte Seelands bieten wird.

Obwohl diese Studie einen bedeutenden Meilenstein zum Verständnis Zeelands darstellt, gibt es über diesen verborgenen Kontinent noch viel mehr zu erforschen und zu entdecken. Die an der Forschung beteiligten Wissenschaftler betonen, wie wichtig es ist, weitere Erkundungen durchzuführen, um die vollständige Geschichte Zealandias aufzudecken.

Diese Studie trägt nicht nur zu unserem Wissen über Zealandia bei, sondern verbessert auch unser Verständnis tektonischer Prozesse und der Entwicklung der Kontinente der Erde. Es ergänzt die wachsende Zahl an Forschungsergebnissen, die uns dabei helfen, das Rätsel der geologischen Vergangenheit unseres Planeten zu lösen.

Quellen:

– Tektonik (Zeitschrift)

– Forschungsbericht von Mortimer, Nick et al.