Unsichtbare Supernova-Kollisionen führen zur Entstehung von Zirrusstaubwolken und interstellaren Molekülwolken

By

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung hinsichtlich der Dynamik von neutralem Wasserstoffgas innerhalb der Nordhimmelspolschleife (NCP) gemacht. In einer im Astrophysical Journal veröffentlichten Studie haben Forscher herausgefunden, dass eine Kollision zwischen zwei Supernova-Schalen die notwendigen Bedingungen für die Bildung von Zirrusstaubwolken geschaffen hat. Diese Wolken sind wesentliche Vorläufer für die Geburt von Sternen, Planeten und interstellaren Molekülwolken, die grundlegende Bestandteile der Bausteine ​​des Lebens sind.

Die Studie wurde von Dr. Joan Schmelz geleitet, einer emeritierten Astronomin der Universities Space Research Association. Die Forschung konzentrierte sich auf Supernova-Explosionen, die mit dem unsichtbaren Begleiter von Doppelsternsystemen in Zusammenhang stehen, die von der Raumsonde Gaia untersucht wurden. Die vom Effelsberg-Teleskop in Deutschland gesammelten Daten zeigten mehrere Signaturen einer expandierenden Hülle, zu der der Low-Latitude-Intermediate-Velocity (LLIV) Arch auf der Anflugseite und die NCP-Schleife gehören.

Dr. Schmelz zufolge „haben Supernovae, die so alt sind, nicht viel Aufmerksamkeit erregt, da die meisten interessanten Emissionen verschwunden sind.“ Aber wir finden immer mehr Hinweise darauf, dass sie für einige der interessanten Strukturen und Dynamiken interstellarer Wasserstoffwolken verantwortlich sein könnten.“

Mit zunehmendem Alter des Supernova-Überrests beginnen die Röntgenstrahlen, die Synchrotronstrahlung und das optische Licht zu verschwinden, aber die Hülle dehnt sich aus eigener Kraft weiter aus. Diese Expansionsphase erstreckt sich über Hunderttausende von Jahren und kann am besten durch Radioemission neutraler Wasserstoffatome beobachtet werden, die vom Effelsberg-Teleskop untersucht wurden.

Die Studie legt nahe, dass der Wasserstoff auf der zurückweichenden Seite der Hülle mit dem Gas, das sich auf der nahen Seite einer zweiten Hülle nähert, interagiert, was zur Bildung der NCP-Schleife an ihrem Schnittpunkt führt. Die Entfernungen zum LLIV Arch und NCP Loop, etwa 550 bzw. 700 Lichtjahre, wurden anhand der Primärsterne in jedem Doppelsternsystem bestimmt.

Gerrit Verschuur, Mitautor des Artikels und Radioastronom, betont die Bedeutung dieser Arbeit mit den Worten: „Entfernungen sind eine der anspruchsvollsten Messungen in der Astronomie … zum ersten Mal wissen wir, wo sie sind und wie sie entstanden sind.“ zu sein."

Die Kenntnis der Entfernungen zu diesen Radiowolken ist entscheidend, um Beobachtungen mit Modellen zu vergleichen und die grundlegenden Parameter der Wasserstoffwolken zu berechnen. Zu diesen Parametern gehören Masse, Alter, Energie und Impuls, die für die Überprüfung theoretischer Vorhersagen und die Erweiterung unseres Wissens über den interstellaren Raum von wesentlicher Bedeutung sind.

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen, dass der LLIV-Bogen und der NCP-Loop Teil expandierender Hüllen sind, die mit den Vorhersagen alternder Supernovae-Modelle übereinstimmen. Das Verständnis der Entstehung von Zirrusstaubwolken und interstellaren Molekülwolken ist ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Entschlüsselung der Geheimnisse des Kosmos.

Quellen:

– Universitäts-Weltraumforschungsvereinigung