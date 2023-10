Studie zeigt, dass eine Kreatin-Supplementierung das Post-COVID-19-Fatigue-Syndrom positiv beeinflussen kann

By

Eine neue klinische Studie, die in der Fachzeitschrift Food Science & Nutrition veröffentlicht wurde, legt nahe, dass eine Nahrungsergänzung mit Kreatin potenzielle Vorteile für Personen haben könnte, die an einem Post-COVID-19-Müdigkeitssyndrom, allgemein bekannt als Long-COVID, leiden. An der Studie nahmen 12 Teilnehmer mit Post-COVID-19-Müdigkeitssyndrom teil, die nach dem Zufallsprinzip entweder einer Placebogruppe oder einer Gruppe zugeordnet wurden, die sechs Monate lang täglich 4 Gramm Kreatinmonohydrat erhielt.

Kreatin ist eine natürlich vorkommende Verbindung, die in Muskelzellen vorkommt und für seine Rolle bei der zellulären Energieproduktion bei kurzen Phasen intensiver körperlicher Aktivität bekannt ist. Es wird oft als Ergänzung zur Steigerung der sportlichen Leistung und zur Förderung des Muskelwachstums eingesetzt. In dieser Studie wurden jedoch die potenziellen Vorteile für Personen mit Post-COVID-19-Müdigkeitssyndrom untersucht.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass eine Kreatin-Supplementierung zu einem signifikanten Anstieg des Kreatinspiegels sowohl in der Beinmuskulatur als auch im Gehirn führte. Darüber hinaus berichteten die Teilnehmer nach drei Monaten der Nahrungsergänzung über eine deutliche Verringerung der allgemeinen Müdigkeit. Bei der Nachuntersuchung nach sechs Monaten stellten sie auch Verbesserungen bei Symptomen wie Geschmacksverlust, Atembeschwerden, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten fest.

Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass eine Kreatin-Supplementierung eine wirksame Intervention zur Behandlung des Post-COVID-19-Müdigkeitssyndroms sein könnte. Die Forscher betonen jedoch die Notwendigkeit weiterer Studien, um diese Ergebnisse in verschiedenen Post-COVID-19-Populationen zu bestätigen.

Insgesamt liefert diese Forschung neue Erkenntnisse über die potenziellen Vorteile von Kreatin für Personen, die mit Long-COVID zu kämpfen haben. Eine Nahrungsergänzung mit Kreatin kann Müdigkeit lindern und verschiedene Symptome im Zusammenhang mit dem Post-COVID-19-Müdigkeitssyndrom lindern.



